El millor aliment per frenar l'envelliment a partir dels 55 anys, segons un estudi

L'oli d'oliva verge extra és un dels aliments més beneficiosos per a la salut a partir dels 55 anys. Així ho assenyala l'estudi El Aceite de Oliva Virgen frente al proceso de envejecimiento de la Universitat Complutense de Madrid, que destaca el paper d'aquest producte per un envelliment saludable i en la prevenció de diverses malalties associades al pas dels anys.
Els experts remarquen que aquest aliment, peça clau de la dieta mediterrània, ajuda a combatre l'estrès oxidatiu i la inflamació crònica gràcies al seu elevat contingut en àcids grassos monoinsaturats i compostos bioactius com els polifenols. Aquestes propietats contribueixen a protegir l'organisme i a mantenir una millor qualitat de vida durant la vellesa.
Un dels efectes més coneguts de l'oli d'oliva verge extra és la seva protecció cardiovascular, de fet, diverses investigacions han demostrat que ajuda a reduir el colesterol LDL, conegut com a colesterol dolent, i a augmentar el colesterol HDL, considerat beneficiós per a la salut. Els beneficis del producte també poden ajudar a eliminar les plaques beta-amiloides que s'acumulen al cervell i que estan relacionades amb el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer.
Un benefici generalitzat
A més, el consum habitual d'aquest aliment contribueix a reduir la inflamació cerebral i a preservar funcions cognitives com la memòria i l'atenció en persones grans, a més de tenir un paper important en la prevenció de l'osteoporosi. Tot i que no conté calci, els seus compostos fenòlics afavoreixen la formació òssia, especialment en dones després de la menopausa. Aquesta acció ajuda a disminuir el risc de fractures, una de les principals preocupacions de salut entre la població envellida.
Menys risc de mort prematura
L'estudi també relaciona el consum habitual d'oli d'oliva amb una menor mortalitat. Els investigadors van observar que cada augment de 10 grams diaris d'oli d'oliva verge extra s'associava amb una reducció del 7% del risc de mort prematura. Per tot plegat, els experts consideren que incorporar oli d'oliva verge extra a la dieta diària és una de les decisions alimentàries més senzilles i efectives per afavorir un envelliment saludable i preservar la qualitat de vida a mesura que passen els anys.