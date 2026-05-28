El secret de Jordi Cruz perquè les patates fregides quedin cruixents sense oli

Tothom sap fer unes patates fregides, però de fer-les a què et quedin bé no és el mateix. Moltes vegades es queden crues o es passen de cocció i això fa que no s'aconsegueixi la textura cruixent perfecta. L'error és pensar que com més fregides i més oli absorbeixin, millor és el resultat, ja que hi ha una manera d'aconseguir la textura ideal utilitzant poc oli.
El xef català Jordi Cruz l'explica a través del seu perfil d'Instagram en un vídeo en què revela el secret per preparar patates fregides d'una manera lleugera i més saludable, però sense renunciar a la textura cruixent característica del plat.
El mètode secret: preparar les patates abans de la cocció
Segons explica el cuiner al vídeo, la clau consisteix a combinar tres passos: eliminar part del midó de la patata, fer una precocció ràpida al microones i acabar la cocció a la fregidora d’aire. Amb aquesta tècnica, assegura que es poden obtenir unes patates daurades i cruixents utilitzant només una petita quantitat d’oli.
Per preparar-les, explica Cruz, primer cal pelar les patates i tallar-les en bastons. Després, s’han de deixar en remull amb aigua freda durant una estona perquè perdin part del midó. Un cop escorregudes i ben seques, s’hi afegeix una mica d’oli i es barregen perquè quedin lleugerament impregnades. Aquesta serà tota la quantitat d'oli que afegirem a les patates durant el procés.
El següent pas és col·locar-les en un plat tapat amb paper film i cuinar-les al microones durant sis minuts a 800 watts. Aquesta precocció permet que quedin toves per dins abans de passar-les a la fregidora d’aire.
A continuació, les patates es traslladen al cistell de la fregidora d'aire i es cuinen entre 185 i 190 graus durant uns quinze minuts, remenant-les a mitja cocció perquè es daurin de manera uniforme. Finalment, es puja la temperatura fins als 200 graus durant cinc minuts més per aconseguir un acabat més cruixent. Finalment, només cal afegir-hi sal al gust.