Aquests són els cinc millors esmorzars per evitar els pics de sucre, segons una nutricionista

La divulgadora Boticaria García recomana prioritzar esmorzars salats per evitar les “muntanyes russes” de glucosa

Publicat el 27 de maig de 2026 a les 05:30

Cada vegada més experts insisteixen que el problema no és esmorzar o no esmorzar, com què mengem a primera hora del dia. En un context en què el dejuni intermitent continua guanyant adeptes, la nutricionista i divulgadora científica Marian García defensa que la clau està a evitar els pics de sucre i començar el dia amb aliments que ajudin a mantenir estable la glucosa.

Segons explica en una publicació a xarxes, començar el matí amb un esmorzar carregat de sucre provoca “muntanyes russes” energètiques que acaben generant més gana, cansament i descontrol alimentari durant el dia. Els experts coincideixen que el patró alimentari global és el més important, però també alerten que els esmorzars ultraprocessats i molt ensucrats continuen sent massa habituals.

Segons dades del Ministeri d’Agricultura espanyol, els esmorzars dolços continuen dominant, tot i que els salats guanyen cada vegada més terreny. Per combatre aquesta dominància dels dolços, Garcia recomana cinc esmorzars senzills i equilibrats:

  • Iogurt natural amb civada i fruits vermells, una barreja rica en fibra que ajuda a alentir l’absorció del sucre
  • Kèfir amb fruits vermells, una alternativa similar que afegeix beneficis probiòtic
  • Torrades de pa integral amb formatge fresc, tomàquet o alvocat
  • Ous remenats o truita a la francesa
  • Fruita sencera, preferiblement amb pell quan sigui possible, per aprofitar millor la fibra natural
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menys sucre i més aliments "reals"

Segons recorda l’OMS, no s’haurien de superar els 25 grams diaris de sucres afegits, l’equivalent aproximat a dues cullerades, però, molts esmorzars habituals ja superen aquesta quantitat amb cereals ensucrats, galetes, brioixeria o sucs processats. Per això, la nutricionista insisteix a prioritzar aliments "reals" i evitar els ultraprocessats. També recomana afegir complements com els fruits secs, que aporten més fibra, textura i un millor perfil nutricional.

