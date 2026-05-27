Aquests són els cinc millors esmorzars per evitar els pics de sucre, segons una nutricionista

Cada vegada més experts insisteixen que el problema no és esmorzar o no esmorzar, com què mengem a primera hora del dia. En un context en què el dejuni intermitent continua guanyant adeptes, la nutricionista i divulgadora científica Marian García defensa que la clau està a evitar els pics de sucre i començar el dia amb aliments que ajudin a mantenir estable la glucosa.
Segons explica en una publicació a xarxes, començar el matí amb un esmorzar carregat de sucre provoca “muntanyes russes” energètiques que acaben generant més gana, cansament i descontrol alimentari durant el dia. Els experts coincideixen que el patró alimentari global és el més important, però també alerten que els esmorzars ultraprocessats i molt ensucrats continuen sent massa habituals.
Segons dades del Ministeri d’Agricultura espanyol, els esmorzars dolços continuen dominant, tot i que els salats guanyen cada vegada més terreny. Per combatre aquesta dominància dels dolços, Garcia recomana cinc esmorzars senzills i equilibrats:
- Iogurt natural amb civada i fruits vermells, una barreja rica en fibra que ajuda a alentir l’absorció del sucre
- Kèfir amb fruits vermells, una alternativa similar que afegeix beneficis probiòtic
- Torrades de pa integral amb formatge fresc, tomàquet o alvocat
- Ous remenats o truita a la francesa
- Fruita sencera, preferiblement amb pell quan sigui possible, per aprofitar millor la fibra natural
Menys sucre i més aliments "reals"
Segons recorda l’OMS, no s’haurien de superar els 25 grams diaris de sucres afegits, l’equivalent aproximat a dues cullerades, però, molts esmorzars habituals ja superen aquesta quantitat amb cereals ensucrats, galetes, brioixeria o sucs processats. Per això, la nutricionista insisteix a prioritzar aliments "reals" i evitar els ultraprocessats. També recomana afegir complements com els fruits secs, que aporten més fibra, textura i un millor perfil nutricional.