Com evitar que els aliments s’enganxin a la paella: el consell de Joseba Arguiñano

En una cuina estàndard, no professional, és complicat trobar una paella en què no s'enganxin els aliments. És un dels utensilis de cuina que més es deterioren amb el pas del temps, sigui pels cops, les ratllades o l’ús continuat que acaben afectant-ne la superfície.
Per aquest motiu, moltes persones opten per les paelles d’acer inoxidable, valorades sobretot per la seva resistència i la seva llarga vida útil. Tot i això, aquest tipus de material té un inconvenient habitual: els aliments tendeixen a enganxar-s’hi si no s’utilitza correctament. El xef Joseba Arguiñano, fill del famós cuiner Karlos Arguiñano, té la solució a aquest problema i ho explica al seu perfil de TikTok.
El truc amb les paelles d'acer inoxidable
Arguiñano explica que es pot aconseguir un efecte similar al d’una capa antiadherent simplement combinant calor i oli. Aquesta tècnica ajuda a evitar que el menjar s’enganxi i manté intactes les propietats de l’acer inoxidable, com ara no alterar el gust dels aliments.
@josebaarguinano
Muchos me preguntáis cómo preparar una sartén nueva de acero inoxidable para que no se pegue nada. ¡Es más fácil de lo que parece! 🙌 Solo hay que seguir 3 pasos antes del primer uso. ✨ Yo lo hago con mi sartén Samoa Inox de @arcos: 1️⃣ Calentar la sartén poco a poco. 2️⃣ Hacer la prueba de las gotas de agua: cuando “bailan”, está a la temperatura perfecta. 3️⃣ Añadir un poco de aceite y dejar que se caliente (sin que humee). ¡Y listo! 🍳 Ya puedes cocinar, por ejemplo, un huevo frito perfecto: a temperatura ambiente y sin moverlo al principio para que se forme su puntilla dorada. 💡 El acero inoxidable no tiene antiadherentes, por eso este paso ayuda a crear una fina capa natural que evita que los alimentos se peguen. Además, tiene muchas ventajas: ✔️ No altera sabores ✔️ Perfecto para dorar carnes, pescados y verduras ✔️ Muy resistente y duradero ✔️ Apto para todo tipo de cocinas, horno y lavavajillas 🔥 Con estos pasos tendrás tu sartén lista para cocinar rico y saludable cada día.
♬ sonido original - Joseba Arguiñano
El primer pas consisteix a escalfar la paella fins que tota la superfície tingui una temperatura homogènia abans de posar-hi qualsevol aliment. Per comprovar que la temperatura del metall és l'adequada, Arguiñano recomana deixar-hi caure unes gotes d’aigua. "Si es desplacen ràpidament per la superfície, vol dir que la temperatura és l’adequada", explica el cuiner al vídeo.
Després, cal retirar l’aigua amb paper de cuina i repartir una fina capa d’oli tant per l’interior com per l’exterior de la paella. Segons el cuiner, aquesta pel·lícula de greix exterior també ajuda a protegir el material de les marques produïdes per la calor i facilita la neteja posterior.
Com triar una bona paella?
Tenir bones paelles és fonamental per garantir una bona cuina. N'hi ha de tota mena, malgrat que en els darrers anys les d'acer inoxidable han agafat molta rellevància, ja que són extremadament resistents i aguanten molt bé les altes temperatures. Però per cuidar-les bé i que durin el que han de durar, el xef Jordi Cruz, recorda que s'ha de fer una bona neteja de la paella i conservar-la amb les condicions adequades. "Si la cuideu bé, és una paella que us pot acompanyar al llarg de la vostra vida a la cuina", argumenta el reputat xef. Més enllà de fer-ne una bona neteja, també és important seguir bé els passos d'ús de cuina, ja que, sinó, es pot desgastar en excés.