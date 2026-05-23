Les millors cremes solars per aquest estiu, segons l'OCU

Protegir-se adequadament del sol durant els mesos d’estiu és una mesura essencial per preservar la salut de la pell i prevenir riscos a curt i llarg termini. L’augment de la radiació ultraviolada durant aquesta època incrementa les possibilitats de patir cremades, envelliment prematur i lesions cutànies que, amb els anys, poden derivar en problemes més greus com el càncer de pell.
Per aquest motiu, és molt important utilitzar crema solar i, sobretot, saber quina és la més adequada i la que més protegeix per a les diverses utilitats que vulguem donar-li i depenent de quina part del cos volem protegir. Amb l’arribada imminent de l’estiu, l’OCU ha tornat a posar sota la lupa els protectors solars disponibles al mercat per comprovar-ne l’eficàcia i la qualitat.
En aquesta ocasió, l’estudi s’ha centrat en 29 productes corporals amb factor de protecció SPF 50 i 50+, pensats per a l’ús familiar i aptes tant per a adults com per a infants.
Quins són els millors protectors solars?
L’estudi ha avaluat protectors amb SPF 50 i 50+, categories que corresponen a una protecció alta o molt alta davant la radiació solar. Segons els assajos, tots els productes compleixen amb el nivell de protecció anunciat excepte Heliocare 360º Fotoprotector Pediatrics Mineral SPF 50+, formulat per a la pell infantil, que no arriba ni al nivell UVB ni a la protecció UVA que declara l’etiqueta. Això no vol dir que no protegeixi, sinó que la seva eficàcia real se situa en la categoria de protecció alta i no molt alta, com s’indica comercialment.
En total, 28 dels 29 protectors examinats sí que compleixen els estàndards de fotoprotecció, tot i que alguns presenten marge de millora pel que fa a la informació facilitada o al seu impacte ambiental:
- Apivita Sun Safe Infantil 50: entre els més ben valorats, encapçala la classificació general.
- Nivea Sun Protect & Hydrate Lotion SPF 50+: sobresurt en les proves d’ús pràctic.
- Mustela Stick Solar Alta Protección SPF 50: eficaç i en format fàcil d'utilitzar, ha obtingut una alta qualificació en la llista.
- Decathlon Spray Solar Active SPF 50: també ha obtingut molt bona puntuació en la classificació.
A l’hora de comprar, cal fixar-se no només en el factor de protecció solar (SPF), sinó també en el nivell de defensa davant els raigs UVA. La normativa europea estableix que aquesta protecció ha de representar, com a mínim, un terç de la protecció UVB indicada. Aquesta informació apareix a l’envàs amb el distintiu “UVA” dins d’un cercle. També és important aplicar una quantitat generosa de producte i renovar-la cada dues hores, fins i tot en protectors etiquetats com a resistents a l’aigua.