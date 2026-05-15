El truc per eliminar la mala olor de l'aire condicionat del cotxe, segons un mecànic

Amb l'arribada de la primavera i de la calor, l'aire condicionat del cotxe es converteix en un element imprescindible per viatjar amb comoditat. Tanmateix, molts conductors es troben amb un fet molest i bastant habitual en el moment de posar-lo en marxa: una olor desplaent d'humitat -o fins i tot de vinagre-, que surt pels conductes de ventilació i que pot convertir el trajecte en una experiència desagradable.
El mecànic Juanjo Jiménez, conegut per compartir consells sobre automoció a les xarxes socials, ha explicat en una de les seves publicacions per què passa això i com es pot evitar el fet. Jiménez diu que "per eliminar la mala olor de l'aire condicionat, cal apagar el compressor quan estiguem arribant al destí" i explica que l'origen de la pudor està en una peça situada dins del quadre de comandament del cotxe, anomenada evaporador.
L'evaporador és el radiador on es produeix la fase final del gas de l'aire condicionat. Aquest radiador treballa a temperatures molt baixes, properes als zero graus, de manera que "està molt fred i s'hi produeix molt gebre". Segons l'expert, aquesta humitat acaba convertint-se en aigua, que normalment s'evacua pel desguàs del sistema. Ara bé, quan part d'aquesta aigua queda acumulada a l'evaporador, "es produeixen les humitats i una olor nefasta", assenyala el mecànic.
Per solucionar el problema, Juanjo Jiménez proposa desconnectar el compressor de l'aire condicionat uns minuts abans d'arribar a la destinació. És a dir, segons aclareix l'operari, "no apagarem l'aire condicionat, apagarem el compressor", per tal que el ventilador continuï funcionant però sense generar aire fred i rebent l'entrada d'aire més càlid de l'exterior. El canvi de temperatura ajuda a assecar l'evaporador i evita que la humitat quedi atrapada dins del sistema, cosa que redueix l'aparició de fongs, floridura, bacteris i altres microorganismes responsables de la mala olor.
Un risc per a la salut
Però més enllà de resultar desagradable, l'acumulació d'humitat dins del circuit de l'aire condicionat pot afavorir la proliferació de bacteris, fongs i floridura. Aquests microorganismes no només generen pudor, sinó que també poden provocar molèsties respiratòries i reaccions al·lèrgiques, com ara tos, esternuts o irritació ocular. A més a més, un sistema brut perd eficiència, consumeix més energia i pot patir avaries més costoses si no s'actua a temps.
Per això, si l'olor persisteix, els experts també recomanen:
- Encendre almenys durant 10 minuts a la setmana l'aire condicionat.
- Apagar sempre l'aire condicionat abans d'apagar el motor.
- Triar una temperatura raonable, entre 20 i 24 graus, segons els informes.
- Netejar i desinfectar els conductes i l'evaporador amb productes específics antibacterians.
- Aplicar un tractament amb ozó, eficaç per eliminar males olors persistents, bacteris i fongs.
- Canviar el filtre de l'habitacle si està brut o deteriorat.
- Comprovar la càrrega de l'aire condicionat una vegada a l'any o cada 20.000 km aproximadament.