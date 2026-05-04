L'ambientador natural per reduir les males olors amb dos productes de casa

Per tenir la casa del tot neta també és important que faci bona olor. De fet, per alguns, aquest és l'aspecte més important que cal tenir en compte. Això, però, no sempre és evident, especialment per aquelles persones que conviuen amb mascotes. El més habitual és fer servir ambientadors que contribueixin a deixar casa teva amb l'olor desitjada, però hi ha altres mecanismes per aconseguir-ho.
Alguns, de fet, no requereixen productes químics complexos. Fins i tot, es poden fer només amb dos ingredients que ja hi ha en la majoria de les cases dels catalans. Per elaborar un bon ambientador que ajudi a millorar l'olor de casa només cal fer servir sucre i romaní. A simple vista sembla una barreja que només serveix per a cuinar, però se li poden donar moltes altres utilitats.
Mesclar aquests dos ingredients comestibles dona bons resultats gràcies a la seva combinació de propietats. Per una banda, el romaní és una planta molt aromàtica que aporta un toc fresc a la llar i, a més, té un lleuger efecte antibacterià. Per altra, el sucre actua com a producte absorbent suau, la qual cosa ajuda a minimitzar la humitat ambiental i a retenir les partícules que provoquen algunes males olors. Per elaborar-lo només cal barrejar dues cullerades de sucre i una de romaní en un recipient petit, preferentment en bosses transpirables.
Els potencials usos d'aquest ambientador
Un dels usos més recomanats per fer servir aquest ambientador casolà és absorbir les olors de la nevera. Generalment, és molt efectiu per donar un toc de frescor a la nevera després d'haver-hi guardat productes com peix. També pot servir com a ambientador per armaris o calaixeres, ja que el seu aroma no és gaire invasiu.
En aquesta línia, espolsar una petita quantitat d'aquesta barreja en els cubells de les escombraries també pot ajudar a mitigar les olors fortes, especialment durant els mesos més càlids de l'any. Cal tenir en compte, però, que aquest truc no substitueix la neteja habitual d'aquesta mena de recipients.