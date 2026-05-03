El truc per netejar el forn a fons sense desmuntar-lo

Netejar el forn sempre és una de les tasques més laborioses de les feines de casa, ja que la major part de la brutícia s'acumula en el seu interior i netejar-la sempre requereix més temps del que agradaria. Ara bé, hi ha zones complicades de netejar pel seu difícil accés, especialment aquells punts intermedis del forn. Aquestes són, precisament, unes de les més importants a l'hora de netejar.
Tenint en compte que sovint no ve de gust desmuntar tot el forn i separar-ne les peces -tot i que no és tan complicat com sembla-, es poden fer servir alguns trucs per treure la brutícia d'aquestes zones del forn. El primer, i el més essencial, és analitzar profundament si hi ha alguna escletxa en què s'hi pugui introduir una baieta que ens permeti netejar els vidres que separen l'interior de l'exterior.
Sorprenentment, hi ha molts models -com a mínim, més dels que es creu- que deixen una zona oberta entre cristall i cristall, en la qual es pot ficar perfectament la mà per a netejar. Un cop localitzada aquesta zona oberta, només caldrà buscar un element allargat que ens permeti accedir a tota la superfície del cristall, a través d'aquest buit, com per exemple una pala de fusta, amb la qual anem movent el drap humit o baieta. Aquest drap es pot mullar en una barreja d'aigua amb bicarbonat.
Com desmuntar el forn?
En cas que no existeixi aquest espai entre vidres del forn no queda més remei que desmuntar-lo. Ara bé, fer-ho és força més senzill del que sembla. Al lateral dels vidres hi ha un parell de claus que cal retirar i, llavors, el vidre ja surt. S'ha d'agafar amb cura i es pot netejar amb els mateixos productes de neteja amb què es fa l'exterior del forn. Un cop nets i secs, ja es poden tornar a muntar.