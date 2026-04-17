El truc per netejar a fons les finestres amb un producte que sempre es llença a la paperera

Encara que no ho sembli, les finestres acostumen a ser un dels principals focus de brutícia de casa. Entre d'altres, acumulen fàcilment pols i pol·len, de manera que, per netejar-les, no n’hi ha prou amb passar-hi un drap pel vidre. A més, com que formen part de l’estructura de l’habitatge, és habitual que alguns racons passin desapercebuts a l’hora de fer una neteja a fons. En aquest sentit, hi ha un element present a totes les llars, que sovint acaba a la paperera, i que ens pot ajudar en aquesta tasca: el cilindre de cartó del paper de vàter.
Per què s'acumula brutícia a les finestres? El fet de ventilar les llars obrint les finestres fa que hi entri pols, pol·len, fum i altres partícules que s'acumulen a la superfície o a les guies. Això sovint dificulta que les portes llisquin correctament i a més, pot malmetre el marc. Sobretot, en aquelles habitacions en què hi ha força humitat, com als lavabos o les cuines. És precisament en aquests espais de la casa on és més recomanable netejar curosa i periòdicament les finestres. Si no es fa amb regularitat, després pot ser molt complicat treure tota la brutícia.
El mètode, que funciona especialment bé per netejar la pols dels marcs de les finestres, només requereix el cilindre de cartó del paper de vàter. Un producte al qual gairebé mai se li dona una segona vida, però que pot arribar a ser molt útil. Per treure tota la pols, tot i que el més recomanable és fer-ho amb una aspiradora, en alguns casos això no és possible, ja que el broc de l'aspirador és massa gran. És precisament aquí on entra en joc el cilindre interior del rotllo de paper de vàter, perquè permet modelar-lo fins a obtenir la mida desitjada.
Altres formes de neteja
Més enllà de fer servir el tub de cartó del paper de vàter, també hi ha altres mecanismes que permeten netejar amb profunditat els marcs de les finestres. Un clar exemple és una esponja de cuina, la qual es pot tallar fins a obtenir la mesura indicada per poder accedir en els punts on és més difícil accedir-hi. Després de netejar-ho amb l'esponja humida, és important assecar bé el marc per evitar que quedi la humitat.
Tenir una bona cura de casa
A casa hi ha diversos electrodomèstics que s'utilitzen molt, però que no sovint es netegen. Un clar exemple és la torradora. Amb el temps, les molles de pa i els residus s'acumulen a l'interior, cosa que pot provocar males olors, un mal funcionament i fins i tot riscos de seguretat. Per això, els experts insisteixen en la importància de fer-ne una neteja regular i adequada. Fer aquest petit gest -i inversió de temps- ja ajuda a tenir una bona cura de la casa.
Abans de començar, hi ha una norma bàsica: desendollar la torradora i assegurar-se que està completament freda. Tenir aquesta precaució és clau per evitar accidents elèctrics o cremades. A més, cal evitar en tot moment l'ús d'aigua a l'interior de l'aparell, ja que es tracta d'un dispositiu elèctric.
En aquest sentit, una de les majors perillositats és tocar la torradora amb un estri conductor com ho és una forquilla o un ganivet. Sovint, si es queda un tros de pa encallat, per intentar "pescar-lo" sovint s'utilitza una forquilla per punxar-lo i intentar treure'l, però cal anar amb compte i desconnectar la torradora. En cas de no ser així, ens podem electrocutar.