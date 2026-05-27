Ni lleixiu ni amoníac: el truc amb vinagre per deixar les cortines de la dutxa com noves

Per a les persones que, en compte de mampara, tenen cortines a la dutxa, és freqüent que es trobin amb la situació que aquestes s'embruten amb facilitat i, amb el pas del temps, es posen grogues o negres per la humitat si el material no és de bona qualitat.
Aquest fet es produeix per l'acumulació de restes de sabó, aigua i productes d'higiene diversos que provoquen l'aparició de taques i brutícia a curt i llarg termini. Moltes persones opten per substituir-les directament perquè pensen que netejar-les és complicat o massa car, però hi ha alternatives senzilles per deixar-les com noves sense haver-les de llençar.
Vinagre i bicarbonat per eliminar la brutícia
El vinagre blanc és un dels remeis més utilitzats en la neteja domèstica, per això, pot ser molt útil per fer front a les taques que apareixen a les cortines de bany, sobretot aquelles que no es poden posar a la rentadora segons les indicacions del fabricant.
El primer pas és despenjar la cortina dels ganxos o de la barra. Després, cal escampar una mica de bicarbonat sobre les zones tacades i, posteriorment, aplicar-hi vinagre. És recomanable no barrejar-los al mateix instant perquè poden perdre efectivitat. Tot seguit, s’han de fregar amb suavitat les parts més afectades, especialment la zona inferior, que és la que acostuma a estar més exposada a la humitat. Si les marques són persistents, es pot fer servir un raspall suau amb molta cura per no malmetre el teixit o el plàstic.
La barreja ha d’actuar durant uns 10 o 15 minuts, encara que en casos de brutícia intensa es pot deixar fins a 20 minuts. Un cop passat aquest temps, només cal eliminar amb aigua tèbia la barreja de la cortina i deixar-la estesa fins que s’assequi del tot. Tot i això, aquest sistema no és adequat per a tots els materials. El vinagre i el bicarbonat tenen un efecte lleugerament abrasiu i poden deteriorar o descolorir algunes cortines, sobretot les de plàstic o teixit impermeable delicat. Per evitar-ne el desgast, es recomana no repetir aquest procés més d’una o dues vegades al mes.
Consells per posar-la a la rentadora
Si la cortina es pot rentar a màquina, és important evitar temperatures massa elevades, ja que l’aigua molt calenta podria encongir-la o alterar-ne els colors. La temperatura ideal no hauria de superar els 40 graus i també convé evitar centrifugats molt intensos perquè alguns materials es poden esquinçar.