Cinc consells per reutilitzar el paper de plata: des de folrar calaixos a afilar estisores

La major part de la població fa servir el paper de plata per embolicar un plat amb restes de menjar, portar una safata al forn o mantenir la calor d'alguns aliments. És cert que és un dels usos més comuns per aquest material, ja que és molt resistent i, des de sempre, se li ha donat diverses utilitats relacionades amb el món de la cuina. Ara bé, limitar-lo només a aquests usos és contraproduent, ja que se li donen donar diverses vides.
Més enllà de la cuina, pot transformar-se en un aliat útil per netejar, ordenar, planxar, tenir cura de la roba, moure objectes pesats i, fins i tot, resoldre petits problemes del jardí, en cas de tenir-ne. Tenint en compte aquesta situació, doncs, convé plantejar-se si se li pot donar una segona vida, en lloc de llençar-lo a la paperera tan bon punt s'hagi acabat d'utilitzar. En molts casos, es pot convertir en un gran aliat per resoldre situacions domèstiques.
El principal consell -relacionat amb la cuina- és convertir el paper de plata en una esponja improvisada. Amb una mica de detergent, pot servir per fregar paelles o superfícies metàl·liques que tinguin algun greix enganxat. Cal veure en quins casos es pot utilitzar i en quins no per no ratllar l'estri de cuina.
Moure mobles o folrar-los
El paper de plata també ajuda a moure mobles pesats. En concret, col·locat sota les potes, sobretot del costat més relliscós, facilita el lliscament i evita fer força innecessària. D'aquesta manera, doncs, el paper de plata pot ser un aliat valuós en cas d'haver de traslladar-se d'un pis a un altre.
També serveix per folrar prestatges o calaixos, ja que es neteja fàcil, reflecteix la llum i, de retruc, provoca una sensació més gran lluminositat. A més, és simple de canviar i de tornar a col·locar, cosa que facilita el seu ús. En aquest sentit, també serveix per folrar poms de portes o altres superfícies complicades de cobrir amb cintes adhesives.
Afilar les estisores
El paper de plata també pot ser una bona eina per afilar les estisores que han quedat desgastades pel seu ús. Doblegant diverses capes i tallant-les diverses vegades, es poden suavitzar petites imperfeccions en les fulles. A més, en aquesta mateixa línia, si s'uneix aquest producte amb bicarbonat i aigua calenta, també ajuda a recuperar la brillantor. Un mecanisme que també es pot aplicar a ganivets o altres estris de cuina.