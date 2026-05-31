L'error que gairebé tothom comet amb l'aire condicionat: «Obliga l'equip a treballar de manera excessiva»

L'arribada de la calor amb temperatures molt elevades ha fet que molta gent hagi començat a encendre l'aire condicionat o a fer funcionar els ventiladors a casa. Amb això, han arribat també els dubtes i consultes als professionals sobre la despesa que aquests aparells suposen i sobre com fer per economitzar i aprofitar al màxim les hores en què estan encesos.
Miguel Ángel Rojas, especialista en els sectors de la climatització, assegura a La Vanguardia que aquesta situació es repeteix cada any i alerta sobre algunes pràctiques que tothom fa a casa amb l'aire condicionat i que són un error si el que es vol és estalviar i no passar calor.
L'error freqüent amb la temperatura
"El primer és no posar l'equip a la temperatura mínima", explica Ángel Rojas, ja que d'aquesta manera es perd l'objectiu de l'aire condicionat: "climatitzar", assegura l'expert. El que recomana és posar l'aire a una temperatura "lògica" entorns dels 23 o 24 graus.
"Així la màquina funciona millor, en consumeix menys i dura més", destaca Ángel Rojas, qui alerta sobre aquesta pràctica de posar la temperatura mínima i ho compara amb "posar un cotxe sempre a velocitat màxima". Segons apunta, aquesta pràctica obliga l'equip a treballar amb una exigència excessiva i genera una diferència tèrmica poc saludable.
En funcionament durant hores: "Gasta menys"
Una altra qüestió freqüent és si convé mantenir l'aire condicionat encès durant hores o apagar-lo quan no es necessita. L'expert explica que els equips domèstics actuals, basats en refrigeració per gas, estan preparats per funcionar de manera flexible i no presenten cap inconvenient si s'encenen i s'apaguen diverses vegades al dia.
"Gasta menys si l'utilitzes quan ho necessites. També es pot programar per horaris o controlar amb aplicacions mòbils, perquè avui molts equips ja venen amb wifi", recomana Ángel Rojas. Per tant, si quan arribes a casa del carrer amb molta calor i vols posar l'aire condicionat al mínim, recorda aquests consells si vols mantenir durant uns quants anys més l'aparell funcionant correctament i, de pas, evitar un refredat.