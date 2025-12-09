El truc d'una nutricionista per reduir els metalls pesants de la tonyina

La tonyina és un dels peixos més consumits arreu del món per la seva versatilitat, accessibilitat i pel preu. És el peix blau per excel·lència, un dels aliments bàsics per a una dieta equilibrada, però presenta un risc que convé no oblidar. Com és un dels animals a la cúspide de la piràmide alimentària als oceans i té una esperança de vida llarga, presenta nivells elevats de metalls pesants com el mercuri a causa de la contaminació de les aigües.
Per això, els nutricionistes avisen que és important no superar la ingesta de 250 grams setmanals, que equival a tres llaunes. En aquest sentit, la nutricionista i divulgadora a les xarxes socials Blanca García-Orea explica que no totes les espècies de tonyina contenen la mateixa quantitat de metalls pesants i comparteix un truc per identificar les millors opcions del supermercat.
Concretament, recomana triar sempre llaunes que tinguin la denominació de "tonyina" i no de "tonyina clara", ja que aquesta darrera és la que té més mercuri. Això passa perquè la tonyina clara prové de peixos més grans, de fins a 200 quilograms, que mengen més animals marins i viuen més temps, per la qual cosa tenen més possibilitats de contaminar-se.
En canvi, la tonyina denominada com a tal al supermercat prové del Katsuwonus pelamis, un peix més petit del voltant de 35 quilograms i amb nivells inferiors de metalls pesants. A més, recomana consumir tonyina conservada en envasos de vidre per evitar que es contamini amb metalls durant el procés d'envasatge.
Les dues úniques marques de tonyina que l'OCU recomana comprar
Per sortir de dubtes, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat 32 marques de tonyina de supermercat i ha comprovat que totes complien la normativa europea i que contenien uns nivells baixos de mercuri, per la qual cosa el consum és completament segur. Ara bé, un segon component que pot ser perillós en les llaunes de tonyina és el contingut de sal. Un excés pot provocar problemes en l'organisme. Seguint aquest criteri, de les 32 marques analitzades, tan sols dues són recomanables pel consum.
La primera és, Sal de Plata, del supermercat Aldi. Amb una valoració de 86 punts sobre 100, segons l'OCU, per l'alta qualitat del peix i la transparència en l'etiquetatge. L'altra llauna recomanada és la d'Hacendado, la marca blanca de Mercadona, amb una valoració de 85 punts. Així com la d'Aldi, el peix és de bona qualitat i les dades de l'etiquetatge són curoses.