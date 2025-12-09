El «secret dels nou minuts»: el mètode per caminar més sense perdre temps

S'ha demostrat que una caminada ràpida de 20 minuts al dia redueix el risc de mort prematura fins a un 25%. Si bé, no sempre és possible destinar temps extra a fer exercici. En aquest sentit, integrar la caminada en els desplaçaments diaris pot ser una forma pràctica i sostenible de fomentar l'activitat física, especialment per als que tenen dificultats per trobar un lloc en les seves agendes atapeïdes.
Ara, un nou estudi ha revelat com incorporar més caminades als viatges cap a la feina sense allargar el temps de desplaçament. El treball, anomenat Hackejant les Apps de Mapes per al Transport Actiu i publicat a la revista BMC Public Health, forma part del projecte Més Caminades del professor Jonathan Rabinowitz en col·laboració amb el Centre Israelià de Recerca de Transport Intel·ligent (ISTRC) i ha analitzat les possibles rutes de desplaçament per a més de 2100 empleats que viatjaven a la Universitat Bar-Ilan.
Caminar més sense perdre temps: com fer-ho?
En augmentar els llindars de distància a peu a la planificació de viatges, els investigadors van descobrir que la majoria dels viatgers podrien beneficiar-se d'una mitjana de nou minuts de caminada sense augmentar el temps total de viatge. "Això significa que poden sortir de casa a la mateixa hora, arribar a la feina a la mateixa hora i caminar més durant el trajecte", destaca el professor Rabinowitz, que celebra que es tracta d'un canvi petit amb importants beneficis.
L'estudi va explorar la substitució de la preferència predeterminada de "caminar menys" a les aplicacions de navegació per l'opció de "caminar més". L'equip va descobrir que, contràriament al que sol pensar, caminar més no necessàriament augmenta els temps de desplaçament i, fins i tot, els redueix en alguns casos.
Amb tot, la investigació representa la primera fase d'una iniciativa més àmplia per promoure les caminades mitjançant una planificació intel·ligent del transport. L'estudi, en curs, consisteix ara a proporcionar als usuaris orientació sobre com augmentar la caminada mitjançant aplicacions de transport existents i mesurar com això afecta el seu comportament.
Ni 10.000 passos ni una hora al dia: quant han de caminar les dones
Un estudi de la xarxa d'hospitals de Boston (Estats Units) Mass General Brigham s'ha centrat en quant han de caminar les dones més grans de 60 anys. Per explorar-ho en profunditat, els investigadors es van proposar observar les associacions entre un recompte diari de passos d'entre 4.000 i 7.000 i la mort per totes les causes, amb un èmfasi especial en les defuncions per malaltia cardiovascular.
La principal troballa ha estat que fer com a mínim 4.000 passos diaris només un o dos dies per setmana està relacionat amb un menor risc de mort i de malaltia cardiovascular entre les dones grans, segons l'estudi publicat en línia al British Journal of Sports Medicine. Això, en comparació de no assolir aquest nivell cap dia.