Ni 10.000 passos ni una hora al dia: un estudi determina quant han de caminar les dones

Existeix una àmplia bibliografia científica que demostra que l'activitat física moderada durant tota la vida té un gran impacte en la longevitat. Si bé, sovint hi ha confusió entorn la freqüència i intensitat recomanables per a cada sector de la població. El primer que cal entendre és que no existeix una norma general i que, tot i que el principi general que tenir una vida activa i moure's constantment és positiu per a la salut, hi ha molts factors a determinar.
Un d'ells és el sexe i, un altre, l'edat. Per això, un estudi de la xarxa d'hospitals de Boston (Estats Units) Mass General Brigham s'ha centrat en quant han de caminar les dones més grans de 60 anys. Per explorar-ho en profunditat, els investigadors es van proposar observar les associacions entre un recompte diari de passos d'entre 4.000 i 7.000 i la mort per totes les causes, amb un èmfasi especial en les defuncions per malaltia cardiovascular.
La principal troballa ha estat que fer com a mínim 4.000 passos diaris només un o dos dies per setmana està relacionat amb un menor risc de mort i de malaltia cardiovascular entre les dones grans, segons l'estudi publicat en línia al British Journal of Sports Medicine. Això, en comparació de no assolir aquest nivell cap dia.
L'estudi va fer un seguiment de 13.547 dones amb una edat mitjana de 71 anys de l'Estudi de Salut de la Dona dels Estats Units que van fer servir acceleròmetres (rastrejadors d'activitat) durant set dies consecutius entre el 2011 i el 2015 i van ser monitorades durant gairebé 11 anys. Les dones no presentaven malalties cardiovasculars ni càncer a l'inici de l'estudi. Durant el període de seguiment, de gairebé 11 anys fins a finals del 2024, 1.765 (13%) van morir i 781 (5%) van desenvolupar malalties cardiovasculars.
Fer almenys 4.000 passos al dia un o dos dies de la setmana es va associar amb un risc un 26% més baix de mort per totes les causes i un risc 27% menor de mort per malaltia cardiovascular, en comparació amb no assolir aquest llindar cap dia de la setmana. Per als que aconsegueixen aquest recompte de passos almenys tres dies de la setmana, el risc menor de mort per qualsevol causa va augmentar al 40%, però es va mantenir en 27% per al risc de mort cardiovascular.
Però mentre que un recompte més gran de passos diaris de 5.000 a 7.000 en tres o més dies de la setmana es va associar amb una caiguda addicional en el risc de mort per qualsevol causa (32%) es va associar amb una estabilització del risc de mort per malaltia cardiovascular (16%).
Aquest és un estudi observacional i, per tant, no es poden extreure conclusions definitives sobre la relació causa-efecte. Els investigadors també reconeixen que l'activitat física només es va avaluar durant una setmana i, per tant, no va poder explicar les variacions en el comportament durant períodes més llargs, ni disposaven d'informació sobre els patrons alimentaris.
El "caminar japonès", la tècnica que és més efectiva que els 10.000 passos diaris
Els professors Hiroshi Nose i Shizue Masuki, de la Universitat de Shinshu a Matsumoto (al Japó), han desenvolupat un mètode popularitzat com "caminar japonès" que asseguren que proporciona més beneficis per a la salut i requereix menys temps. Bàsicament, perquè funciona amb intervals i la modulació de la intensitat.
El "caminar japonès" consisteix a alternar períodes de tres minuts en què es camina a un ritme intens amb altres de tres minuts més a un ritme tranquil. Així, només cal un cronòmetre i una unitat de mesura de la intensitat, que no requereix cap mena de maquinària. Els impulsors de l'estudi apunten que, en els trams d'intensitat elevada, la persona ha de tenir problemes per mantenir una conversa fluida; mentre que en el tram més tranquil, ha de poder parlar amb comoditat.