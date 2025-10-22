El peix blau, un aliat clau per a la salut del cor

El peix blau és un aliment molt complet i beneficiós per a la salut. La seva composició nutricional el converteix en una font destacada de proteïnes, greixos saludables, vitamines essencials per al correcte funcionament de l’organisme.
Una de les principals qualitats del peix blau és que aporta proteïnes d’alta qualitat, fàcils de digerir i amb tots els aminoàcids essencials que el cos necessita per mantenir els teixits, formar múscul o produir enzims i hormones. Però el que realment diferencia el peix blau és la seva riquesa en àcids grassos omega-3, que tenen un paper fonamental en la protecció del sistema cardiovascular.
Beneficis per la salut cardiovascular
L'omega-3 que conté el peix blau —com ara sardines, tonyina, verat, anxoves o salmó— és molt important per reduir el colesterol dolent, baixar els triglicèrids i millorar la circulació sanguínia. A més, aquests greixos naturals propis d'aquest tipus de peix tenen efectes antiinflamatoris que contribueixen a prevenir l’arterioesclerosi i altres malalties relacionades amb el cor.
Però aquests no són els únics beneficis, els omega-3 també són imprescindibles per al bon funcionament del cervell i pel manteniment d’uns ossos forts. El seu consum habitual afavoreix la memòria, la concentració i l’aprenentatge, i diversos estudis han demostrat que pot ajudar a prevenir malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.
Pel que fa a l'enfortiment dels ossos, el peix blau és una gran font de vitamina D, clau per a l’absorció del calci. També aporta vitamines del grup B (com la B12), essencials per al metabolisme energètic, així com minerals com el fòsfor i el seleni, que reforcen el sistema immunitari.