Vols saber d’on ve la llet que estàs bevent? 

T’imagines poder saber exactament d’on surt la llet que tens al got? Quin dia es va recollir, de quina granja prové i sota quines condicions es va produir? Doncs això ja és possible. Llet Nostra ha fet un pas de gegant i s’ha convertit en la primera marca catalana de llet amb traçabilitat digital auditada i accessible directament des de l’envàs.
Només cal escanejar el codi QR de l'envàs per ser redirigit a una plataforma informativa digital on podràs consultar dades reals i verificables: l’origen del producte, la data i el lloc de recollida, les granges de producció i altra informació que s’anirà ampliant progressivament.
Una iniciativa que connecta el consumidor amb el producte i reforça la transparència. “Aquest sistema no és només una innovació tecnològica en el sector agroalimentari làctic, és una declaració de principis. És fer visible allò que sempre hem fet”, explica Jordi Riembau, president de Llet Nostra.
De les granges familiars a la teva taula
Llet Nostra és molt més que una marca: és una xarxa de més de 100 granges familiars catalanes que treballen amb el segell Welfair en Benestar Animal. Aquesta nova eina de traçabilitat no només dona valor al sector primari, sinó que també respon a les demandes d’un consumidor cada vegada més conscient, que vol saber què hi ha darrere del que consumeix.
Amb aquesta auditoria digital, Llet Nostra garanteix la traçabilitat completa de la seva cadena de valor: des de la granja fins al bric que trobes al supermercat. Tot plegat, sota criteris estrictes de proximitat, sostenibilitat i transparència, amb els missatges clars d’“Origen de Catalunya” i “Benestar Animal”.
Des de la seva fundació, l’any 2003, Llet Nostra ha combinat tradició i innovació, produint més de 35 milions de litres anuals i consolidant-se com la marca de referència a Catalunya. Ara, amb aquesta aposta digital, marca un abans i un després en el sector làctic català, i sobretot, en la manera com entenem la confiança entre productors i consumidors.