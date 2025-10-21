Els aliments amb més fibra per millorar la digestió a partir dels 45 anys

Arriba una edat que la prioritat és cuidar el nostre cos i la nostra salut per evitar accidents que en puguin dificultar la mobilitat. A partir dels 45 anys els ossos i el cor necessiten més nutrients per a mantindre's sans, així com el nostre sistema digestiu necessita més fibra per mantindre's regulat enfront dels possibles desequilibris hormonals.
És per aquest motiu que una alimentació variada en què es reforcin els productes amb fibra serà clau per al nostre benestar corporal a partir dels 45 anys. Ací et deixem cinc aliments que són rics en fibra i que es poden combinar perfectament en la teva dieta diària.
Ametlles
Els fruits secs en general contenen proteïnes i fibra que ajuden a enfortir els músculs. Les ametlles, per exemple, són riques en calci, ferro, magnesi, potassi, fibra, vitamines B1, B2, B3 o àcid fòlic. Les nous també són un dels fruits secs més rics en fibra, amb aproximadament 6-7 g per cada 100 g. A més, aporten àcids grassos, omega-3, antioxidants i fitosterols, que contribueixen a reduir el colesterol.
Cereals
En general, tots els cereals integrals (civada, blat integral, sègol, ordi, arròs integral, quinoa o espelta) són molt rics en fibra, ja que conserven el segó i el germen del gra, on es concentra la major part dels nutrients i la fibra. El segó de civada és una font excepcional de fibra capaç de reduir els nivells de colesterol i millorar el control de la glucosa.
Llegums
Els llegums són una de les fonts més completes de fibra. Les llentilles contribueixen al control del colesterol i la glucosa. Els cigrons ajuden a millorar la microbiota intestinal. Així com la soja o les faves contenen quantitats de fibra molt beneficioses pel funcionament intestinal.
Algunes fruites
Determinades fruites destaquen pel seu alt contingut en fibra soluble, que ajuda a regular el colesterol i el sucre a la sang. El coco és una de les fruites amb més fibra: uns 9 g per cada 100 g, tot i que també conté greixos saludables. La nespra ajuda a millorar el trànsit intestinal, i els gerds i les mores aporten entre 5 i 7 g de fibra per 100 g, i a més són rics en antioxidants i vitamina C.
Verdures verdes
Aquest grup de vegetals és ric en fibra i aporta una gran quantitat de vitamines (A, C, K) i minerals com el ferro, el calci i el magnesi. Les algues, com la wakame, contenen entre 25 i 35 g de fibra per cada 100 g deshidratades, i a més aporten compostos antioxidants i iode. Els espinacs i les bledes també contenen grans quantitats de fibra, així com el bròquil i la col de Brussel·les, que ofereixen entre 3 i 4 g de fibra per 100 g.