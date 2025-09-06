Aliments que ajuden a dormir millor

A les nits anar a dormir pot ser una acció molt fàcil, però hi ha gent per qui açò suposa un vertader repte. L'insomni pot afectar a tothom i, depenent de la persona, pot ser més o menys greu fins al punt que s'ha de recórrer a medicina per poder dormir a les nits. Però si el que vols és evitar qualsevol medicament i, per contra, aconseguir dormir de forma natural, una bona alimentació és clau abans d'anar a dormir perquè el teu cos es prepari biològicament per estar huit o més hores descansant senes haver de fer esforços.
La clau per agafar el son és la melatonina, una hormona natural produïda per la glàndula pineal al cervell i que prepara el cos per anar a dormir. És per això que hi ha aliments que poden ajudar a la fabricació de melatonina a través del triptòfan. “Perquè el nostre cos pugui fabricar aquesta melatonina, la sintetitzem a través del triptòfan, que es converteix en serotonina i després, aquesta, es converteix en melatonina”, explica a RAC1 María Fernanda Zerón, professora de la Universitat de Barcelona i investigadora del grup de Nutrició i Crononutrició (INSA-UB) del Campus de l’Alimentació Torribera.
Aliments que ajuden a dormir
Entre aquests aliments que són capaços d'ajudar a produir melatonina, destaquen els ous, els tomàquets, la carn com el pollastre o el gall d'indi, el peix blau com el salmó o les sardines, els llegums -també aporten fibra i ferro-, la llet, el formatge, el tofu, els fruits secs o algunes fruites com els plàtans o les cireres.
L'estratègia, però, no és centrar-se en un sol aliment, sinó combinar-los per fer plats saludables i variats que puguin aportar altres nutrients al cos.