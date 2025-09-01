Aliments que ajuden a reduir el colesterol sense medicació

El colesterol alt pot ser una preocupació quotidiana en la salut de moltes persones que han de prendre medicina per poder regular els nivells de colesterol al cos. Els tractaments mèdics poden ser, de vegades, excessius i, si el colesterol del teu cos no és un cas molt greu, hi ha maneres de regular-lo sense medicaments.
És per això que es busquen maneres de controlar els hàbits saludables per poder evitar problemes al futur en relació amb els nivells de colesterol, per la qual cosa una bona alimentació és un factor fonamental. Hi ha aliments que poden ajudar-te a reduir els nivells de colesterol sense necessitat de recórrer a la medicina, sempre que el teu cas no sigui greu.
El colesterol és un greix de les membranes de les cèl·lules que també es troba en la circulació sanguínia i, per ser transportat, requereix les lipoproteïnes, que són els que indiquen a les analítiques els valors de colesterol en sang. Normalment, els nivells saludables de colesterol han de ser inferiors a 200 mg/dl, així que per mantindre equilibrats aquests valors hi ha aliments que et poden ajudar.
Llegums
Els llegums ajuden a regular el colesterol en sang, concretament, les mongetes tenen un alt contingut en fibra soluble que, a més d’ajudar a regular els nivells del colesterol, també evita l’increment de la glucosa en sang.
Bròquil
Un d'aquests és el bròquil, una verdura rica en sulfuraran, un compost químic que ajuda a regular el metabolisme dels greixos reduint l’absorció del colesterol en l’organisme.
Carxofes
Aquest aliment és ric en fibra i ajuda a disminuir els valors de colesterol i regula el trànsit intestinal. Conté inulina, una fibra que no pot ser absorbida per l’intestí.
Nous
Entre tots els fruits secs destaquen les nous, que tenen un alt contingut en àcids grassos poliinsaturats, que per la seva composició nutricional ajuda a disminuir els valors de colesterol en sang. A més són un aliment fàcilment transportable que pots utilitzar de diverses maneres en els teus plats.
La civada
Un altre dels aliments que pot ajudar a la regulació del colesterol és la civada, que conté un component anomenat betaglucà, una fibra soluble que atrapa les molècules de colesterol per evitar que passin a la sang.
Llavors de xia i lli
Les dues llavors són riques en omega-3 i en fibra soluble i insoluble, aquesta última té una funció concreta en l'excreció del colesterol del cos, fet que ajuda a reduir-lo. A més, aquestes llavors ajuden a regular el trànsit intestinal.