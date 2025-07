Un nou estudi revela que el cafè podria fer que pugés el colesterol

El cafè és una beguda que forma part de la rutina diària de moltes persones al voltant del món, gràcies al seu sabor, la seva energia i els seus múltiples beneficis per a la salut. Tot i això, un recent estudi científic ha revelat que el cafè pot tenir un efecte negatiu sobre els nivells de colesterol, i que no tots els tipus de cafè són iguals quan es tracta d'afectar la nostra salut cardiovascular.

Com el cafè pot augmentar el colesterol

Tot i que el cafè no conté colesterol per si mateix, alguns dels seus compostos poden provocar un augment dels nivells de colesterol en sang. Els responsables principals són els diterpenos, compostos com el kahweol i el cafesol, que es troben en els olis dels grans de cafè.

Aquests compostos, en particular el cafesol, poden interferir amb la capacitat del fetge per eliminar el colesterol LDL, conegut com a "colesterol dolent", el qual pot augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars.

Estudis previs sobre l'efecte del cafè en el colesterol

Diversos estudis ja havien alertat sobre els efectes d’aquests compostos en el colesterol. Un estudi publicat el 1995 a la revista Journal of Clinical Nutrition va demostrar que el consum de 5 tasses de cafè al dia durant un mes podia augmentar el colesterol fins a un 10%. Tot i que aquests estudis utilitzaven dosis més elevades de cafè, el problema es veu agreujat en el cas de cafè no filtrat.

Què fa que el cafè augmenti el colesterol?

Quan bevem cafè no filtrat, com el cafè turc o el cafè preparat amb una premsa francesa, els olis dels grans de cafè (on es concentren els diterpenos) no es retenen durant la preparació. Això vol dir que més compostos com el kahweol i el cafesol arriben a la nostra sang, augmentant els nivells de colesterol LDL.

Els cafès filtrats, com els preparats amb màquines de degoteig o filtres de paper, retenen aquests olis, el que fa que aquests compostos no passin a la beguda. Per tant, el cafè filtrat és el més segur en termes de mantenir els nivells de colesterol estables.

Quin tipus de cafè és el més segur per al teu colesterol?

Un estudi recent de la Universitat d'Uppsala, a Suècia, ha analitzat diversos tipus de cafè i la seva concentració de diterpenos. Els resultats van revelar que:

Quant colesterol té el cafè de filtre : És el més segur per al colesterol. Els filtres de paper retenen els diterpenos i, per tant, no tenen gairebé cap impacte sobre els nivells de colesterol.

: És el més segur per al colesterol. Els filtres de paper retenen els diterpenos i, per tant, no tenen gairebé cap impacte sobre els nivells de colesterol. Quant colesterol té el cafè expresso : Conté una petita quantitat de diterpenos, però no té un impacte significatiu si es consumeix en quantitats moderades.

: Conté una petita quantitat de diterpenos, però no té un impacte significatiu si es consumeix en quantitats moderades. Quant colesterol té el cafè de màquina expenedora : Quan la màquina mulla els grans just abans de preparar-lo, afegeix una mica més de diterpenos, però en quantitats moderades.

: Quan la màquina mulla els grans just abans de preparar-lo, afegeix una mica més de diterpenos, però en quantitats moderades. Quant colesterol té el cafè sense filtrar : Com el cafè turc o el preparat amb una premsa francesa, conté els nivells més alts de diterpenos, ja que els olis no es filtra durant la preparació.

: Com el cafè turc o el preparat amb una premsa francesa, conté els nivells més alts de diterpenos, ja que els olis no es filtra durant la preparació. Quant colesterol té el cafè turc: un risc moderat si es consumeix en grans quantitats

Encara que el cafè turc no és habitual a Espanya, és popular a altres regions com els països nòrdiques. La seva preparació sense filtrar fa que sigui el tipus de cafè amb més compostos que poden afectar el colesterol.

Tot i això, els experts afirmen que beure un parell de tasses al dia probablement no tindrà un efecte significatiu sobre els teus nivells de colesterol, però grans quantitats de cafè sense filtrar poden ser una preocupació si tens antecedents de problemes cardiovasculars.

Què ens recomanen els experts?

Els metges no desaconsellen completament el consum de cafè. De fet, molts consideren que el cafè filtrat té molts beneficis per a la salut, incloent-hi efectes antioxidants i antiinflamatoris que poden ajudar a reduir els riscos de malalties cardiovasculars.

El professor Martijn Katan, especialista en nutrició, adverteix que només si tens problemes cardiovasculars o antecedents familiars, hauries de consultar amb el teu metge abans de consumir cafè no filtrat.

Tot i que el cafè pot ser beneficiós per a la salut, la manera en què el prepares pot influir significativament en els teus nivells de colesterol. Si vols gaudir del cafè sense afectar el teu colesterol, la millor opció és optar pel cafè filtrat.

Si consumeixes cafè sense filtrar, com el turc o el de premsa francesa, és millor no abusar-ne, especialment si tens antecedents de problemes de salut cardiovascular. Sempre és important mantenir un consum moderat i conscient del cafè per evitar efectes negatius a llarg termini.