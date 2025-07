Per què no s'ha de posar gel al cafè a l'estiu?

Per tothom a qui li agrada beure cafè, l'estiu pot ser tot un repte enfront de la calor per demanar aquesta beguda en les terrasses o bars. La solució més freqüent sol ser demanar un cafè amb gel per fer front a les màximes temperatures. Però aquesta decisió és un error molt comú que, si et consideres amant del cafè, has de tindre en compte per a la pròxima vegada que vulguis beure't un i refrescar-te.

El gel trenca amb el sabor

Encara que vinga el bon temps, no poses gel al cafè. Açò és el que recomana un barista al seu perfil d'Instagram on explica per què aquest és un error que fem en estiu quan volem beure cafè fred. L'especialista explica que el gel trenca amb el sabor amarg i fort que és natural i característic del gra.

El gel, en entrar en contacte amb la calor de la beguda, canvia la temperatura. El problema és que quan es desfà, distorsiona per complet el sabor del cafè. Com afegeix més aigua, el gust fort es neutralitza i el resultat és un sabor pla i un cafè aigualit.

Com fer cafè fred sense gel

L'alternativa al típic cafè amb gel és el cafè cold brew. Aquesta manera de preparar la beguda manté una temperatura fresca per a l'estiu i, a més, no arruïna el sabor potent del cafè. Es necessita cafè negre molt gruix i aigua a temperatura ambient. Es deixa reposar la beguda en un recipient durant 14 o 16 hores i, després, es passa per un filtre de tela. Per últim, queda posar el cafè resultant en la nevera i deixar que es refredi. D'aquesta manera, s'extrauen els sucres naturals que mantenen el sabor original del cafè i, a més, amb una temperatura ideal per a l'estiu.