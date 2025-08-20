Avís dels Mossos: només hi ha dos casos en què es pot circular pel carril de l'esquerra

L'estiu implica un augment important de la mobilitat a les carreteres. És per això que el Servei Català de Trànsit, en una feina conjunta amb els Mossos d'Esquadra, incideixen a dir que gran part de la seguretat depèn de l'actitud dels conductors. En aquest sentit, un agent de la policia catalana ha recordat que només hi ha dues circumstàncies per les quals està justificat fer ús del carril de l'esquerra.
En primer lloc, els Mossos recorden que per autopistes i autovies s'ha de circular prioritàriament pel carril de la dreta. Els carrils de l'esquerra només es poden fer servir en dos casos. El primer és quan s'està fent un avançament, però un cop completat caldrà tornar a incorporar-se al carril de la dreta si és que no es vol sobrepassar cap altre vehicle.
La segona circumstància és si hi ha una circulació molt intensa. En cas de retencions, el canvi de carrils és complicat i pot donar lloc a accidents si es fa sense les distàncies adequades. En tot cas, aquests són els dos únics casos en què està permesa la circulació pel carril de l'esquerra en autopistes i autovies.
Per altra banda, els Mossos recorden que en les vies de més de dos carrils els vehicles de més de 3.500 quilos només poden fer servir el carril contigu al de la dreta per avançar, i en cap cas el tercer carril o el de més a l'esquerra. Aquests vehicles són majoritàriament camions dedicats al transport de mercaderies.
Repunt dels morts a les carreteres catalanes
Els consells habituals dels Mossos i Trànsit es transmeten en un context de repunt dels morts a les carreteres. Un total de 87 persones han perdut la vida en 81 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya des de l'1 de gener fins al 31 de juliol de 2025. Aquestes dades suposen un 6% més que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 82 persones en 74 sinistres.
Per altra banda, en els primers set mesos de l'any s'han registrat 465 ferits greus, dotze menys que en el mateix període de 2024. Les víctimes de col·lectius vulnerables han representat el 42,5% del total. En concret, 27 eren motoristes, 7 vianants i 3 ciclistes. El mes de juliol ha estat el pitjor de tot l'any amb 18 persones finades i Lleida ha registrat un repunt de l'accidentalitat, amb 10 víctimes mortals.