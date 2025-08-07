Un mecànic explica quan s'ha de posar gasolina al cotxe: «Si no seguríssim que es trenca»

Normalment, hi ha dos tipus de persones: les que esperen fins a l'última gota de gasolina per omplir-lo de cop o qui reomple amb petites aportacions cada dos per tres. Alerta, perquè hi ha una millor que l'altre, ja que no és indiferent, les dues maneres d'actuar tenen conseqüències per al teu cotxe.
Per resoldre quina de les dues opcions és millor i que els conductors coneguin millor el funcionament dels vehicles, un reconegut mecànic (@premiumbymorad) ha explicat a través de TikTok com funciona la gasolina en l'interior del cotxe i què passa quan s'omple de cop o si es fa a poc a poc amb una freqüència recurrent.
En l'inici del vídeo, el mecànic explica que "la gasolina va i torna del motor i que quan torna ho fa amb una major temperatura provocant que no es refredi la bomba de combustible i es trenqui". Quan hi ha poca gasolina al dipòsit, la poca gasolina és la que va i ve i no es refreda amb la resta de gasolina que podria quedar en el dipòsit si hi hagués més de la meitat.
A part, tenir poca gasolina al dipòsit fa que la bomba pugi el nivell per xuclar la gasolina i amb ella la brutícia, en canvi, si hi ha un alt nivell de gasolina, la bomba no ha de xuclar la brutícia, ja que es quedarà a la part inferior del dipòsit. La brutícia pot obstruir el filtre i això provoca una pèrdua considerable de la potència del vehicle.
En relació amb el primer punt, el mecànic explica que quan la gasolina retorna al dipòsit de combustible amb l'alta temperatura del motor necessita que hi hagi més combustible fred per equilibrar la temperatura. En el cas que no sigui així, l'escalfor de la gasolina que retorna al dipòsit pot fer malbé els components que la rodegen.
Per finalitzar el vídeo explicatiu, el mecànic ho sintetitza: "Reomplir el cotxe a poc a poc farà el cotxe malbé seguríssim. No dic que sempre hi hagi d'estar al màxim de ple, però com a mínim que estigui a la meitat", sentencia el mecànic.
Els cotxes més fiables
D'acord amb l'estudi elaborat per CarEdge, les cinc marques més fiables i econòmiques de reparar són les japoneses. Tot i que no són les marques més assequibles del mercat, sí que ho poden ser a la llarga. Concretament, Toyota lidera el rànquing de les marques de cotxes més barates de reparar i, a més, es posiciona com la segona més fiable del mercat, només per darrere de Lexus, la marca prèmium de Toyota. L'estudi revela que, en una dècada, el cost mitjà per avaries en models de Toyota ronda els 5.120 euros, xifra que la converteix en l'opció més assequible per als conductors preocupats pel cost a llarg termini.
El llistat amb els models més econòmics de mantenir, el Prius encapçala la llista. Un clar símptoma de ser guanyador d'aquest rànquing és que és un dels vehicles més utilitzats pels taxistes. Seguit d'aquest, va el Yaris, el Corolla i el Camry: tots són Toyota.
La segona posició en el rànquing és Mitsubishi, també és una marca nipona. El manteniment mitjà dels vehicles d'aquesta marca, ronda els 6.500 euros per cada deu anys. Compartint ciutat amb Mitsubishi, hi ha Honda que és un el tercer de la llista i pràcticament s'equiparà el cost de manteniment amb Mitsubishi. La quarta posició és per Mazda i la cinquena per Nissan.