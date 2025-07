Per a què serveixen les bosses de plàstic que es posen en els retrovisors dels cotxes?

Encara que pugui semblar alguna cosa sense sentit a primera vista, la veritat és que hi ha raons pràctiques per cobrir els retrovisors del cotxe amb bosses de plàstic. Alguns d'aquests motius van des de la protecció contra el clima fins a la protecció del cotxe dels atacs dels ocells.

Bosses de plàstic contra el gel

En les zones on les temperatures són tan baixes que, fins i tot, els retrovisors es congelen, la pràctica de les bosses de plàstic és molt útil per evitar el gel als vidres.

Les bosses eviten que l'aigua es congeli als retrovisors i que el mecanisme automàtic que plega aquestes peces quedi bloquejat pel fred.

L'atac dels ocells per l'efecte mirall

També és molt freqüent que s'utilitzen les bosses de plàstic per evitar que els excrements dels ocells embruten els retrovisors i entorpeixin la visibilitat a l'hora de conduir.

D'altra banda, i també relacionat amb les aus, molta gent cobreix els retrovisors del cotxe perquè hi ha certs ocells que durant la temporada de reproducció ataquen aquestes peces dels vehicles.

El més curiós és que ho fan perquè veuen reflectida la seva imatge i ho interpreten com una amenaça d'un intrús al seu territori de reproducció, aquest efecte s'anomena "mirall".

Per evitar aquests atacs que poden resultar realment perjudicials per a la carrosseria del cotxe, es recomana cobrir els miralls dels retrovisors amb bosses de plàstic o fundes especials, així com tapar-los amb cinta adhesiva.