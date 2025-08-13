Com hem de fer servir l'aire condicionat per dormir bé a la nit

Dormir durant les caloroses nits d'estiu pot ser tot un repte. La calor intensa sovint dificulta agafar el son fàcilment i mantenir-se adormit durant tota la nit. Per aquest motiu, moltes persones recorren a l'ús de l'aire condicionat per refrescar-se i aconseguir una temperatura agradable a l'habitació. No obstant això, és fonamental utilitzar l'aire condicionat de manera adequada per evitar efectes negatius sobre la qualitat del son, com ara la sequedat de la pell i les mucoses, o fins i tot malalties respiratòries.
Per millorar la qualitat del son, és important ajustar l'aire condicionat de manera que refresqui l'ambient sense refredar-lo en excés. A més, es recomana mantenir un flux d'aire moderat i evitar que el corrent d'aire toqui directament el llit. Utilitzar un temporitzador perquè l'aparell s'apagui durant la nit pot ajudar a aconseguir un equilibri entre la frescor i la comoditat, garantint així un son reparador sense interrupcions.
La temperatura i el son: un vincle important
Una investigació publicada a la revista Building and Environment ha analitzat com la temperatura afecta el son. L'estudi va incloure 18 participants sans, que van dormir durant quatre nits en una càmera amb temperatura controlada. Es van provar diferents cicles de temperatura per analitzar els seus efectes en la qualitat del son.
Els resultats van mostrar que la variació de temperatura durant la nit pot afectar significativament la qualitat del son. Per exemple, els participants que van experimentar un cicle de temperatura ascendent-descendent van reportar una pitjor qualitat del son i una sensació d'incomoditat durant i després de dormir. Això podria estar relacionat amb el fet que aquesta variació de temperatura és contrària a la nostra temperatura corporal natural, que disminueix a mesura que avança la nit i comença a augmentar abans de despertar-nos.
Crear l'ambient perfecte per dormir
Segons la investigació, una temperatura constant o un cicle de temperatura descendent-ascendent és més favorable per al descans. Les persones que van dormir en aquestes condicions van informar d'una millor qualitat del son i més confort tèrmic.
Quan es tracta de programar l'aire condicionat per obtenir el millor descans a l'estiu, és recomanable evitar encendre'l massa d'hora. Això pot evitar que l'habitació es refredi massa quan arriba l'hora d'anar a dormir. Els nostres cossos prefereixen dormir quan la temperatura és lleugerament més alta i baixa gradualment durant la primera meitat de la nit. Si el teu aire condicionat es pot programar, intenta reduir la temperatura lentament durant la primera part de la nit i augmentar-la lentament durant la segona part.
Consideracions finals
Una altra opció és mantenir l'habitació a una temperatura constant durant la nit. Els participants que van dormir en aquestes condicions van experimentar una qualitat del son similar als que van dormir en condicions de temperatura descendent-ascendent. És important assegurar-se que l'habitació no estigui massa fresca. Una temperatura confortable d'entre 26 °C i 28 °C és més adequada que una de 25 °C.
No subestimis l'impacte d'uns pocs graus de diferència en la temperatura de l'habitació. La investigació ha demostrat que un canvi de temperatura de només 1,5 °C pot influir significativament en la nostra temperatura corporal central durant el son.
Finalment, és important tenir en compte que cadascú té preferències personals pel que fa a la temperatura per dormir. Experimenta amb diferents configuracions per descobrir quina és la més adequada pel teu descans. Amb una mica de prova i error, pots trobar la temperatura ideal que et permeti gaudir d'un son reparador durant les nits caloroses d'estiu.