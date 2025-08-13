Els termòmetres tornen a mirar cap amunt. El Meteocat preveu una jornada de dijous calorosa, amb les temperatures lleugerament més altes. Una tendència que s'accentuarà durant el cap de setmana. Dijous encara hi haurà ruixats intensos a la tarda.
Al matí, el cel estarà assolellat tot i que hi haurà bandes de núvols a la meitat est del país. La temperatura màxima serà similar a la de dimecres i lleugerament superior al litoral central, on hi ha activat un avís per calor intensa (1/6 a l'escala del Meteocat). Afecta a les següents comarques: Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme i Vallès Occidental.
A partir del final del matí, i sobretot a la tarda, s'esperen ruixats i xàfecs que afectaran punts del Pirineu i Prepirineu. També en són de probables a la resta de la Catalunya Central, possibles al prelitoral nord, i no es descarta a altres punts de l'interior i del prelitoral. Hi ha un avís per intensitat de pluja de 14:00 a 20:00 al Solsonès, Berguedà, Lluçanès i Alt Urgell.
Aquest dijous, Barcelona començarà el dia amb uns 25 graus de mínima que s'estiraran fins als 36 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 18 graus de mínima que arribaran als 37 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 20 graus que pujarà fins als 40 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 22 graus que creixeran fins als 32 °C a la tarda.