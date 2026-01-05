Una família beneficiada pel préstec d'emancipació a Barcelona afirma que l'ajuda és «ideal» per a qui tingui estalvis

La Clara i la Natàlia són una família beneficiada pel préstec d'emancipació de l'Institut Català de Finances (ICF). Fa poc que viuen al seu nou pis, al barri del Clot de Barcelona, i afirmen que l'ajuda del préstec és "ideal" per a aquelles persones que hagin reunit un gruix d'estalvis. En declaracions a l'ACN, la Clara subratlla que l'ajuda ha estat una "oportunitat" perquè la parella volia comprar-se un pis a la ciutat, i el préstec ha permès cobrir la meitat de l'entrada per l'habitatge. El president del Govern, Salvador Illa, i la consellera d'Economia, Alícia Romero, han visitat el mateix pis. Els préstecs han facilitat la compra de 426 habitatges, i és una mesura "efectiva", segons Illa, per resoldre el problema de l'habitatge.\r\n