Badalona obre un pavelló per a acollir persones sense sostre i les entitats en critiquen les deficiències

L'Ajuntament de Badalona ha decidit obrir un equipament per a acollir les persones sense sostre que hi ha a la ciutat mentre duri l'onada de fred. Fonts municipals han explicat que és el pavelló municipal de la Colina (Montigalà). La mesura, pensada per les persones que malviuen habitualment al carrer a la ciutat, però també pels desallotjats de l'antic institut B9 ha estat criticada per entitats socials i forces de l'oposició. "L'Ajuntament de Badalona obre un poliesportiu sense cap llit ni flassades ni res per la pernocta de persones sense llar", denuncia l'entitat social Badalona Acull. L'Ajuntament ha confirmat que habilitarà llits de cara a la nit de dilluns. Durant l'onada de fred dels dies vinents està previst que les temperatures puguin baixar fins als 0 °C.
Segons l'entitat, al pavelló de la Colina tampoc han ofert sopar ni esmorzar ni hi havia dutxes habilitades. De fet, només hi havia llits per a quinze persones. Unes afirmacions que neguen els equips de Serveis Socials, Protecció Civil i Guàrdia Urbana de Barcelona. D'altra banda, el pavelló està a quaranta-cinc minuts a peu de l'antic institut B9. Encara hi ha almenys una quarantena dels desallotjats de l'antic institut B9 que no tenen on anar i segueixen acampats sota el viaducte de la C-31. Alguns dels centenars dels desallotjats a mitjan desembre han estat acollits en alguns espais o cases particulars, però desenes de persones segueixen sense un sostre des d'aquell dia.
Crítiques de l'oposició
Per la seva banda, els partits de l'oposició han assegurat que tot i l'anunci d'obertura del pavelló, els sense sostre i les persones que dormen a sota del pont de l'autopista després del desallotjament del B9 "han continuat completament desemparades en ple hivern" i "sense cap alternativa real per protegir-se del fred extrem".
El PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i Guanyem Badalona han donat suport a la denúncia feta per les entitats socials. "Badalona no pot continuar sent una ciutat sense alberg, sense Operació Hivern i sense cap resposta davant d'una emergència social extrema", afegeixen les formacions.
Reacció de l'Ajuntament
Enfront de les crítiques, Badalona habilitarà llits al pavelló municipal. Així ho han explicat fonts municipals, que han afegit que es farà en col·laboració amb Creu Roja, després que entitats socials del municipi hagin criticat que s’habilités el pavelló, però que no hi hagués llits per als usuaris. Les mateixes fonts han indicat que, si hi hagués més usuaris que llits disponibles, se’ls derivarà al CUESB, un servei d’emergències i urgències socials.