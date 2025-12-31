Drets Socials diu que Albiol accepta ara oferir atenció social als desallotjats del B9

Canvi de rumb. El Govern dona per acabat el reallotjament dels expulsats de l'antic institut del B9 de Badalona, i obra una "nova fase" en el dispositiu d'emergència. A partir d'ara, segons apunten fonts de Drets Socials, seran els serveis socials de l'Ajuntament de Badalona els encarregats de garantir el seguiment i fer les noves derivacions de la quarantena de persones que encara segueixen sota el pont de la C-31. Un total de 150 persones han rebut una resposta residencial temporal, al voltant d'un centenar amb recursos finançats o activats per la Generalitat. Al seu torn, el consistori avisa que no tots els integrants del grup provenen del B9 i elabora un llistat per identificar en quina situació es troba cadascun.
Tot i que en aquesta nova fase el Govern apunta que seran els serveis socials badalonins els que s'hauran d'implicar en trobar un sostre als desallotjats, el departament de Drets Socials continuarà monitorant la situació i oferirà suport tècnic i operatiu "sempre que sigui necessari". A partir d'ara, en tot cas, el Govern i l'aliança d'entitats i serveis socials constituiran un grup per dissenyar itineraris d'inclusió i integral per aquestes persones, que permetin adreçar la seva situació administrativa, la possibilitat d'accedir al mercat laboral, la formació i la salut. Segons expliquen des de Drets Socials, "es fomentarà el retorn a Badalona de les persones desplaçades temporalment dins l'operatiu d'emergència, per tal que puguin desenvolupar el seu itinerari d'inclusió al municipi".
Llistat de persones
Font de l’Ajuntament de Badalona han assenyalat que entre les persones que encara segueixen sota el pont de la C-31 no tothom prové del desallotjament. El consistori apunta que algunes de les persones no pernocten sota el pont i d’altres provenen de fora de Badalona. Els serveis municipals estan elaborant fent un llistat del total de persones que hi ha i un cop conclòs, se seguiran els “procediments dels serveis socials municipals en funció de la situació de cadascun”.
La desentesa d'Albiol
El desnonament es va executar el 17 de desembre, però no va ser fins al 23 de desembre -gairebé una setmana més tard- que una administració va presentar un primer pla per reallotjar les persones que s'havien quedat sense llar, directament al carrer. Qui va fer un pas endavant va ser la Generalitat, i més concretament el Departament de Drets Socials i Inclusió. Actuava de la mà de diverses entitats socials, com Badalona Acull, Creu Roja o Càritas. I, sobretot, es feia un pas endavant després que el govern municipal de Xavier Garcia Albiol, del PP, evités oferir alternatives habitacionals als ocupants de l'institut i els convertís en diana política.