Aquests són els quatre models de balisa V-16 que ja no estan homologats per la DGT

Queden només dos dies perquè entri en vigor l'obligatorietat de dur una balisa V-16 al cotxe i la Direcció General de Tràfic (DGT) ha retirat l'homologació a quatre models que, fins ara, es podien trobar al mercat. Encara que a partir d'ara deixaran de comercialitzar-se, la DGT ha esclarit a l'associació de consumidors Facua que podran utilitzar-se a les carreteres si ja s'han comprat. Es tracta de les marques Don Feliz V16IoT, he Boutique For Your Car V16IoT, Ikrea V16IoT i Call SOS (model XL-HZ-001-VC). Mentre que els tres primers dispositius d'aquest llistat són de fabricació xinesa, l'últim s'ha fabricat a Espanya.
Segons ha informat la DGT a Facua, els motius pels quals se'ls ha retirat l'homologació són administratius i no pas tècnics. En alguns casos el factor es deu als mateixos interessats i, en altres, perquè s'ha acabat la vigència i no s'han renovat. A partir d'ara, aquests quatre models ja no es podran trobar al mercat.
L'associació de consumidors assegura, però, que les persones que hagin adquirit la balisa d'alguna d'aquestes quatre marques que ja no estan homologades podran continuar utilitzant-la sempre que aquesta fos comprada abans que la DGT en retirés la validació. En aquesta pàgina de la DGT es poden consultar les marques i models de balises certificats.
Balises que no estan connectades amb la DGT
Facua també ha denunciat al Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 que hi ha diverses plataformes en línia que comercialitzen les balises V-16 que no ofereixen informació clara sobre els dispositius que no tenen connexió amb la DGT. Es tracta de balises que l'associació ha comprovat que encara es venen a Amazon, AliExpress i Leroy Merlin. Malgrat que a la descripció hi diu "homologada per la DGT", no s'especifica que aquests productes només seran vàlids fins a final d'aquest 2025, ja que només eren un complement dels triangles de senyalització.
En aquest sentit, també han criticat que la mateixa DGT permeti la venda d'aquestes balises sense que s'esclareixi que no seran vàlides a partir de l'1 de gener de 2026 perquè no tenen connexió amb l'organisme del Ministeri d'Interior.