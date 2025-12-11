El truc de la policia per saber si la balisa V-16 és vàlida: «Fixa't en la sèrie numèrica»

Falta menys d'un mes perquè entri en vigor la balisa v-16, l'element que ha de substituir els triangles d'emergència. Els conductors s'afanyen a comprar-les, però FACUA ja va advertir que estan augmentant els fraus. Ara, la Guàrdia Civil ha advertit de què cal tenir en compte per evitar ser estafat.
La policia explica que les úniques balises vàlides són aquelles que hagin superat el procés de certificació i compleixin amb el reglament oficial de vehicles. Com s'acredita això? A l'embalatge hi ha d'haver la marca del laboratori d'assaig i una sèrie numèrica (la paraula certificat, dues lletres en majúscula i vuit números).
A més, la policia explica que la valisa serà obligatòria a tots els turismes, vehicles mixtos, camions dedicats al transport de mercaderies i autobusos. En canvi, serà recomanable, però no obligatori a les motocicletes. La valisa s'ha de guardar en un lloc accessible del cotxe i col·locar-la a la part superior o més visible en cas d'accident. Cal tenir en compte que constantment envia la ubicació en directe a la DGT, però cal trucar al 112 o al 061 si es necessita assistència. La Guàrdia Civil també recorda la importància de mantenir-la carregada i comprovar periòdicament la funcionalitat.
Advertència de frau
Facua, l'organització no governamental que defensa els drets dels treballadors denuncia que s'estan comercialitzant balises v-16 que no estan homologades per la Direcció General de Tràfic (DGT). Per tant, no seran vàlides a partir de 2026, i els conductors podrien rebre multes per utilitzar-les. La sanció en cas de patir un accident i no disposar del sistema lumínic homologat és de 200 euros, i si un agent de l’autoritat detecta l’absència d’aquest dispositiu en un control rutinari, la multa serà de 80 euros.
En particular, Facua critica que la DGT està permetent la venda de balises V16 que tot i que porten el segell "homologada per la DGT", no ho estan. Les balises no compten amb el sistema de connexió mitjançant targeta SIM i, per tant, no compleixen la normativa. La balisa homologada té un preu vora els 40 euros i les falses es venen a un cost inferior. Es comercialitzen perquè han servit fins ara com a complement, de caràcter voluntari, al triangle obligatori fins que entri en vigor la nova normativa.