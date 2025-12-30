Les millors fruites per frenar l’envelliment de la pell

L'envelliment de la pell és un procés natural i inevitable que arriba amb el pas del temps. Tot i això, els experts asseguren que l'alimentació juga un paper clau a l'hora d'intentar mantenir la pell jove, ferma i lluminosa. En aquest sentit, hi ha algunes fruites que destaquen pels seus alts nivells antioxidants i vitamines i que ajuden a combatre l'envelliment de la pell. La doctora especialitzada en Medicina Estètica i en rejoveniment natural i responsable Irene Pinilla ha compartit un vídeo a les xarxes on detalla les deu fruites que més frenen.
Entre les més recomanades hi ha els fruits vermells, que són els grans aliats de la pell. La doctora Pinilla posa en primer lloc les maduixes, ja que explica que són de les fruites amb una càrrega antioxidant més gran i que també tenen vitamina C. A més, contribueix a tenir també una pell més lluminosa. En la mateixa línia, la granada també és un gran antioxidant, que ajuda a l'elasticitat i que protegeix les cèl·lules.
Hi ha d'altres com el kiwi o la papaia que també contribueixen que la pell es mantingui ferma durant més temps. Concretament, la doctora assenyala que el kiwi té molta vitamina C, que ajuda a produir el col·lagen. I, la papaia, té enzims que ajuden a renovar la pell i a donar-li més lluminositat.
En cinquè lloc, hi ha la pinya, que millora la digestió i la inflamació; i en sisè, la taronja. Tot i que aquest cítric té vitamina C, Pinilla assegura que altres fruites en tenen més. També ajuden el mango, amb la seva vitamina A, o el raïm roig, que tot i que té antioxidants, també té molt de sucre, que fa que l'efecte sigui més suau. En últim lloc, també hi ha el meló.
Així, enumerades de l'1 al 10, les fruites que ajuden a frenar l'envelliment de la pell són la maduixa, la granada, el kiwi, la papaia, els nabius, la pinya, la taronja, el mango, el raïm roig i el meló. Amb tot, la doctora assegura que el més important no és "menjar de tot", sinó "escollir el que realment ajuda la pell des de dins".