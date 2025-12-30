Les ciutats catalanes on més cops ha caigut la Grossa de Cap d'Any

Després que la Loteria de Nadal passés de llarg a Catalunya -calbs de Sant Boi a banda- la Grossa de Cap d'Any és un sorteig celebrat íntegrament al país, i per tant hi haurà triomfadors ben a prop nostre. Es tracta d'un sorteig que només es fa a Catalunya des del 2013 i que ven 100.000 números amb un total de 35 sèries, cinc de les quals en electrònic. En total, es repartiran fins a vuit premis amb diferents imports.
En els 12 anys que fa que se celebra la Grossa de Cap d'Any, el lloc on més cops ha tocat el primer premi, dotat amb 200.000 euros per cada bitllet, és Barcelona. A la capital catalana ha caigut tres cops: 2018, 2020 i 2022. I la segueixen, en empat, la Roca del Vallès (2020 també, juntament amb Barcelona, i 2015) i Terrassa (2019 i 2018, també el mateix any que la capital).
En ordre cronològic i per anys, el primer premi de la Grossa ha caigut a Reus (2024), Sant Boi de Llobregat (2023), Barcelona (2022), Castellterçol (2021), Barcelona i la Roca del Vallès (2020), Terrassa (2019), el Prat de Llobregat, Terrassa i Barcelona (2018), Campdorà i Vilassar de Mar (2017), Blanes (2016), la Roca del Vallès (2015), Lliçà d'Amunt (2013).
Es dona un fet curiós, que és que l'any 2014, el primer premi no es va vendre enlloc. El número guanyador va ser el 91614, però les seves butlletes no van arribar a parar en mans de cap català.
Data del sorteig de la Grossa de Cap d'Any
El sorteig de Nadal, que gestiona Loteries de Catalunya, se celebrarà com sempre el 31 de desembre a partir de la una del migdia i, normalment, s'emet a través de TV3. A més, a la pàgina web oficial de Loteries de Catalunya podràs comprovar automàticament si el teu número és premiat introduint-lo a l'eina que tenen habilitada per a això.