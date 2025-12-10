La Grossa de Cap d'Any 2025: dia, hora, premis i tots els detalls del sorteig

Un any més, arriba per Cap d'Any el sorteig més esperat per gairebé tota la població del país: la Grossa. Com cada any, es venen 100.000 números, amb un total de 35 sèries, cinc de les quals en electrònic, que repartiran fins a vuit premis amb diferents imports. Repassem a continuació tots els detalls.
Data del sorteig de la Grossa de Cap d'Any
El sorteig de Nadal, que gestiona Loteries de Catalunya, se celebrarà com sempre el 31 de desembre a partir de la una del migdia i, normalment, s'emet a través de TV3. A més, a la pàgina web oficial de Loteries de Catalunya podràs comprovar automàticament si el teu número és premiat introduint-lo a l'eina que tenen habilitada per això.
Premis de la Grossa de Nadal 2025
Loteries de Catalunya posarà en circulació cinc grans guardons, tot i que es conten fins a vuit premis perquè hi ha més d'un quart i cinquè número premiats, concretament, hi ha dos quarts premis i tres cinquens premis. L'ordre dels premis és el següent:
-
Primer premi: 200.000 € per cada bitllet, o 20.000 € per euro jugat.
-
Segon premi: 65.000 € per bitllet, o 6.500 € per euro jugat.
-
Tercer premi: 30.000 € per bitllet, o 3.000 € per euro jugat.
-
Quart premi: dos de 10.000 € per bitllet, o 1.000 € per euro jugat.
-
Cinquè premi: tres de 5.000 € per bitllet, o 500 € per euro jugat.
Funcionament del sorteig de la Grossa
El sorteig de la Grossa, pel qual ja fa mesos que es poden comprar els bitllets, es diferencia del de la Loteria de Nadal per la manera com s'extrauen els números. Mentre que a la de Nadal les boles que s'extrauen tenen els 5 números del bitllet de loteria; a la Grossa es van traient d'un en un els números, ja que cada bola només conté un dígit. És a dir, surten cinc boles -que van del 0 al 9- per conformar cada número premiat. Es comença amb els cinquens i es va per ordre fins al primer premi, amb actuacions musicals i còmiques pel mig.
I si eres una de les persones afortunades, però no saps com cobrar el premi? Doncs aquest és el pas més burocràtic, però que més il·lusiona pel resultat. En primer lloc, revisa bé que el teu número sigui premiat i, en funció dels diners guanyats al sorteig, el procediment és diferent.
Si són premis superiors als 2.000 € cal identificar-se amb el DNI en l’Oficina d’Atenció i Pagament de Premis, situada al carrer d’Enric Granados, 33 (Barcelona), és l’únic punt on es poden reclamar tots els premis sense límit d’import. Si el premi és de fins a 120 €, es poden cobrar directament a qualsevol establiment acreditat de Loteries de Catalunya. Sobretot recorda que els premis caduquen i tens fins a 90 dies per reclamar-los.
Anunci de la Grossa de Cap d'Any 2025