Calendari gairebé liquidat, 365 dies. El 2025 s'acaba i hem preparat un recull de fotografies que retraten dotze moments, un per a cada mes, que han marcat l'any. De la salutació nazi d'Elon Musk durant la presa de possessió de Donald Trump, als incendis que van cremar arreu d'Espanya -les Terres de l'Ebre incloses- durant l'estiu. Però també les últimes setmanes del papa Francesc i el conclave que va escollir l'estatunidenc Robert Prevost nou pontífex. I no oblidem la dana que va fer estralls a Alcanar l'octubre passat o la pesta porcina que ha alterat l'activitat de Collserola des que es va trobar un senglar mort ara fa un mes.
Dotze mesos, dotze moments: el 2025, en fotos
ARA A PORTADA
- Hugo Fernández Alcaraz
- Cap de Fotografia de Nació
Publicat el 29 de desembre de 2025 a les 16:18
- Gener | Elon Musk fa la salutació Nazi -
- Europa Press
- Febrer | Zelenski es reuneix amb Trump al Despatx Oval, i acaba escridassat -
- Ukrainian Presidency / DPA
- Març | El papa Francesc, durant una audiència, ja malalt -
- Europa Press / DPA
- Abril | Un home consulta el mòbil el dia de l'apagada elèctrica -
- Alberto Paredes / Europa Press
- Maig | El conclave tria Robert Prevost nou Papa: s'anomena Lleó XIV -
- ACN
- Juny | Manifestació per reclamar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a València -
- Jorge Gil / Europa Press
- Juliol | Incendi a Paüls, al Baix Ebre -
- Europa Press
- Agost | Una veïna de Castrocalbón, al costat d'un habitatge que ha estat destruït pels incendis -
- Lorena Sopena / Europa Press
- Setembre | Palestins portant un home ferit després d'un atac aeri israelià a Gaza -
- Hasan Alzaanin / TASS via ZUMA Pre / DPA
- Octubre | La dana Alice fa destrosses al Montsià -
- ACN
- Novembre | Comença el judici als Pujol a l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares -
- EFE / Chema Moya / POOL
- Desembre | El govern espanyol analitza més de 200 cadàvers d’animals trobats morts a la zona afectada per la PPA -
- Cedida
Et pot interessar
- Societat Tres morts i un ferit greu en una allau al Pirineu d'Osca
- Societat El 2025 trenca el rècord de denúncies per discriminació lingüística
- Societat Barcelona canvia d'empresa per al control d'accés per a la Cavalcada de Reis després d'incompliments de l'anterior
- Societat El nou comandament de Rodalies s’activarà abans de l’estiu
- Societat La immigració posa Catalunya al capdavant del creixement demogràfic a la Unió Europea
- Societat Un Nadal marcat per la grip sent immunodeficient: «Un refredat pot acabar sent un problema, sempre vivim en alerta»