Societat

Dotze mesos, dotze moments: el 2025, en fotos

Publicat el 29 de desembre de 2025

Calendari gairebé liquidat, 365 dies. El 2025 s'acaba i hem preparat un recull de fotografies que retraten dotze moments, un per a cada mes, que han marcat l'any. De la salutació nazi d'Elon Musk durant la presa de possessió de Donald Trump, als incendis que van cremar arreu d'Espanya -les Terres de l'Ebre incloses- durant l'estiu. Però també les últimes setmanes del papa Francesc i el conclave que va escollir l'estatunidenc Robert Prevost nou pontífex. I no oblidem la dana que va fer estralls a Alcanar l'octubre passat o la pesta porcina que ha alterat l'activitat de Collserola des que es va trobar un senglar mort ara fa un mes.

Europa Press
  • Gener | Elon Musk fa la salutació Nazi -
Ukrainian Presidency / DPA
  • Febrer | Zelenski es reuneix amb Trump al Despatx Oval, i acaba escridassat -
Europa Press / DPA
  • Març | El papa Francesc, durant una audiència, ja malalt -
Alberto Paredes / Europa Press
  • Abril | Un home consulta el mòbil el dia de l'apagada elèctrica -
ACN
  • Maig | El conclave tria Robert Prevost nou Papa: s'anomena Lleó XIV -
Jorge Gil / Europa Press
  • Juny | Manifestació per reclamar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a València -
Europa Press
  • Juliol | Incendi a Paüls, al Baix Ebre -
Lorena Sopena / Europa Press
  • Agost | Una veïna de Castrocalbón, al costat d'un habitatge que ha estat destruït pels incendis -
Hasan Alzaanin / TASS via ZUMA Pre / DPA
  • Setembre | Palestins portant un home ferit després d'un atac aeri israelià a Gaza -
ACN
  • Octubre | La dana Alice fa destrosses al Montsià -
EFE / Chema Moya / POOL
  • Novembre | Comença el judici als Pujol a l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares -
Cedida
  • Desembre | El govern espanyol analitza més de 200 cadàvers d’animals trobats morts a la zona afectada per la PPA -

