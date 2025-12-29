El temps d'aquest dimarts 30 de desembre: marxen les pluges però baixen les temperatures

Els paraigües es poden quedar a casa. És el principal canvi meteorològic del dimarts 30 de setembre. S'aturen les pluges arreu del país, però les temperatures baixen tot i que el clima serà majoritàriament assolellat. Entrem en detall.
Al matí, predominarà el cel serè arreu, tot i que fins a mig matí i de nou al final del dia, hi haurà núvols baixos a punts de la depressió Central i a la vall de l'Ebre, on el cel romandrà mig ennuvolat. En punts del nord de la depressió Central els núvols podran persistir tota la jornada. No s'esperen precipitacions.
La gran variació és als termòmetres. La temperatura mínima i màxima patiran un lleuger descens, si bé els valors mínims al terç nord baixaran moderadament, i els valors màxims també ho faran moderadament en punts de la depressió Central.
Aquest dimarts, Barcelona començarà el dia amb uns 10 graus de mínima que s'estiraran fins als 15 a la tarda. A Girona la jornada tindrà zero graus de mínima que arribaran als 16 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de tres graus que pujarà fins als 11 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb sis graus que creixeran fins als 15 °C a la tarda.