Un pilot revela quina és la primera persona que ha de sortir de l'avió en cas d'emergència

La cinematografia i la cultura popular són clares a l'hora de determinar qui ha de ser l'última persona a abandonar un vaixell o un avió: el capità. "Per sort o per desgràcia, també és així en el món real", explica el pilot Ramon Vallès al pòdcast Roca Project. Vallès detalla que hi ha un protocol meticulós que contempla l'ordre exacte amb què cada passatger i tripulant ha d'abandonar l'aeronau en cas d'emergència i revela qui ha de ser el primer a sortir.
Contràriament al que es podria pensar, no es tracta dels passatgers vulnerables, dels que seuen al costat de les sortides d'emergències ni dels que volen amb primera classe, sinó del copilot. Aquest és l'encarregat d'obrir pas i allunyar els passatgers de la màquina davant el risc d'incendi o explosió.
Per això, el copilot ha d'abandonar el pilot i organitzar l'evacuació. L'objectiu principal és que la sortida sigui ordenada i que els passatgers s'allunyin tant com sigui possible de l'avió. Quan tots han abandonat l'aeronau, aleshores sí, ho fa el pilot, que ha de comprovar que no quedi ningú per evacuar i que s'han activat tots els mecanismes d'emergències operatius.
Cinc consells d'un pilot d'avió per perdre la por de volar
Encara que hi ha molts fets objectius que sustenten que viatjar amb avió és més segur que fer-ho amb altres mitjans de transport, la por de volar existeix i és força comú. De fet, aquest pànic irracional pot arribar a ser una fòbia: l'aerofòbia o l'aviofòbia. Amb la voluntat de vèncer aquesta sensació limitant, la pilot d'avió catalana Savina Paül ha compartit a TikTok cinc consells per rebaixar els nervis just abans de pujar a l'aeronau.
Paül, que pilota un Airbus A330, és coneguda a les xarxes socials per compartir contingut del seu dia a dia i relacionat amb la seva professió. En aquesta ocasió, ha començat per recordar que "perquè un avió voli, tot està pensat"; és a dir, sempre hi ha un pla B i cada detall de la cabina té un propòsit específic.
El segon consell que dona Paül és pensar que els pilots i la tripulació es formen més enllà de la tècnica per reduir al màxim qualsevol marge d'error. "Treballem en equip per garantir la seguretat i no passar per alt cap detall", diu en el vídeo. El tercer punt és tenir al cap que l'avió és el mitjà de transport més segur. La pilot especifica que els avions passen controls tècnics de manera constant i que les tripulacions se sotmeten a entrenaments regulars per estar preparats davant de qualsevol situació.
En quart lloc, la catalana anuncia a tots aquells que viatgin amb companyies a baix cost que aquestes són igual de segures perquè "canvia el servei, no la seguretat", ja que estan sotmeses a les mateixes normatives i estàndards de seguretat. Per últim, el cinquè consell s'enfoca a calmar els nervis quan se senten sorolls i moviments en el motor de l'avió. "Són absolutament normals", resol, a la vegada que explica que es tracta dels controls del vol i el sistema hidràulic que s'estan preparant per al bon funcionament del trajecte.