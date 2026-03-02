Una grafòloga revela què indiquen les firmes més comunes

La firma és un tret que serveix per identificar les persones de la mateixa manera que l'empremta dactilar o els ulls, però, pot dir alguna cosa sobre la personalitat? Amb l'enfocament creixent en l'autoreflexió i la psicologia, algunes disciplines, com la grafologia, intenten explicar que sí. Tot i que es considera una prova projectiva, aquesta tècnica estudia l'escriptura manuscrita per identificar trets emocionals o de personalitat i la firma és un dels focus d'anàlisi principals.
En aquest sentit, la grafòloga Emma Iglesias, coneguda a les xarxes socials com Emmagraphia, ha analitzat tres dels tipus de firmes més comunes. Una és la firma circular, la que envolta el nom sencer amb un traç des de la primera o l'última lletra. Aquesta, segons l'experta, pot assenyalar una necessitat de seguretat per part del signant.
També ressalta que pot ser evidència que la persona inverteix temps i esforç en l'autocura, però que no sol obrir-se gaire amb els altres. A més, pot denotar cert grau d'inseguretat o la necessitat de refugi.
D'altra banda, algunes persones signen de tal manera que la lletra d'inici crea una mena de pedestal o plataforma per al nom. Sol ser envoltant i és un traç que es fa per sota de la primera lletra. La grafòloga explica que, generalment, és un traç que sol ser característic de persones que tenen una necessitat de destacar o cridar l'atenció. Així mateix, també pot indicar que el signant és ambiciós.
Això pot anar acompanyat d'un “bastó de comandament” a la darrera lletra de la firma: un traç recte que baixa i que es tanca amb un palet ferm. Això pot denotar persones amb trets de lideratge, que volen tenir control o a qui els agrada prendre decisions: "una persona amb presència”.
Finalment, Iglesias explica que la firma planificada és aquella on la primera lletra guia la resta. Això es pot manifestar en una majúscula gran on s'estén l'últim pal per crear una línia sobre la qual s'escriu la resta del nom. Segons diu, principalment denota una persona organitzada, que pensa abans d'actuar i no “fa les coses perquè sí”.