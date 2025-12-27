Els gestos que revelen si una persona té molts diners: «Silenciosos i serens»

Durant els àpats de Nadal o les grans celebracions es pot arribar a ajuntar gent de tota mena, des de persones desconegudes fins a conegudes, però que a poc a poc han deixat de formar part de la vida quotidiana i els sents lluny o que han canviat. Hi ha diverses normes o tabús a l'hora de compartir espai amb persones que ja no hi ha gaire relació o directament desconeixes: des de parlar de política, com de diners.
Justament aquests temes que sembla que estiguin prohibits de xerrar són els que més interès o curiositat generen, especialment els que tenen a veure amb els diners. Però en cas de voler saber quin nivell de vida econòmic porta una persona, hi ha unes senzilles característiques que ho revelen.
Com actua la gent adinerada?
Segons Global English Editing existeix deu senyals que permeten identificar qui compta amb diversos dígits al banc, tot i que es comportin de manera normal i fins i tot amb un perfil baix o fins i tot queixós. Les persones tranquil·les i serenes que davant de despeses imprevistes es mantenen sense estressar-se són persones que tenen recursos suficients i reaccionen amb tranquil·litat i, fins i tot, tenen una major pausa per saber quina és la millor solució: "comprar una nova rentadora o arreglar aquesta?".
Per altra banda, tot i tenir diners, aquestes persones solen ser molt curoses, tant a l'hora de tractar els objectes i estris com a l'hora de decidir la quantitat i en què gasten els diners. El càlcul i situar les coses en balances avaluant els pros i contres de cada acció financera és una cosa recurrent, és una actitud que porten gairebé intrínseca. Per exemple, sovint prefereixen gastar o invertir en coses com l'educació, projectes vitals o personals en comptes de roba, maquillatge o objectes superficials. És a dir, tenen una gran facilitat per distingir entre el que és necessari i el que no, i tenen una mentalitat financera que es basa en valor propi i no en l'aparença o en el que la societat pot opinar d'aquestes persones.
Altres trets característics d'aquests tipus de persona:
- Solen ser generosos de manera silenciosa. No solen aparentar ser unes persones generoses o filantròpiques, però en casos de necessitat o quan realment es mostra qui pot donar suport econòmic sempre hi són. Sovint aquest tipus d'accions es coneixen com a generositat silenciosa.
- En aquest cas no es tracta d'una manera d'operar sinó d'un patró que sovint comparteixen tots aquests tipus de persones: tenir propietats. La mentalitat a llarg termini i la capacitat econòmica els permet fer-se amb béns de gran valor, gràcies a la capacitat persistent i estalviadora.
- La indiferència cap a aspectes superficials o de la societat. No els genera malestar ni incomoditat "quedar malament" amb segons qui o segons amb què.