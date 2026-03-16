El truc definitiu per ratllar formatge sense embrutar tota la taula: fàcil i ràpid

Ratllar formatge és una tasca habitual a moltes cuines, sobretot quan es vol fer un plat elaborat, el formatge ratllat és molt bona opció per acompanyar la pasta, pizza o, inclús, l'arròs. Però sovint, aquest simple gest, acaba amb restes escampades per tota la taula o el marbre. Ara bé, un senzill truc pot ajudar a evitar aquest petit caos domèstic.
Ratllar formatge amb un colador
El mètode és molt senzill i només necessites un colador per dur-ho a terme i obtenir un resultat ideal i sense embrutar. Com es mostra en aquest vídeo, el truc només funciona si utilitzes un colador de bon material, però sempre pots provar amb el que tinguis a casa.
L'únic que has de fer és posar el formatge damunt la taula de la cuina i fregar el colador per damunt. D’aquesta manera, tots els fragments es queden directament dins i no s’escampen per la superfície de treball. A més de mantenir la cuina més neta, el sistema permet recollir el formatge ratllat amb facilitat. Això sí, has de tenir en compte que el resultat no serà com el formatge ratllat del supermercat, sinó que quedarà molt més fi i curt.
Aquest gest tan simple també té un altre avantatge: evita que el formatge s’enganxi a la taula o al marbre, cosa que sovint obliga a netejar amb un drap humit o a recollir restes amb les mans.
Altres trucs amb només un objecte que tens per casa
Al vídeo també apareixen altres trucs molt originals per facilitar diferents maneres de cuinar. Per exemple, s'explica com fer un ou escalfat amb només un tros de paper de plàstic transparent. Només has de posar el paper damunt d'un got, afegir l'ou, un raig d'oli i tancar el plàstic. A continuació, introdueix l'ou a bullir durant uns minuts i fet!
Un altre dels trucs que s'explica és per fer patates al microones i que quedin perfectes, quasi com fetes bullides. Només has d'enrotllar la patata en paper de cuina mullat o humit i posar-la en el microones durant cinc minuts a màxima potència. El resultat serà una perfecta i ben cuinada patata bullida sense necessitat d'embrutar res!