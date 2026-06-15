El truc viral d'un veí per evitar que facin botellots a la porta de casa seva: «Mira com corren!»

A l'estiu, la vida al carrer augmenta i l'oci passa a ocupar bona part de l'ús de la via pública. També a la nit. I és que els botellots són un dels problemes de l'oci nocturn que més afecten els veïns. Sovint es tracta de joves que esperen abans d'entrar a la discoteca o que gaudeixen de festes al carrer. Si bé, poden provocar desperfectes en el mobiliari urbà i destorbar el descans dels residents, pel qual un home de Múrcia ha compartit un truc a les xarxes socials per evitar que s'estableixin a la seva porta.
L'home opta per una solució amigable i sòbria, i surt amb el cotxe a alertar els nois i noies que s'apropa una patrulla de policia. Els suggereix que potser haurien de recollir les coses i marxar per evitar una multa, i els joves surten corrents només conèixer la informació.
"Mira com corren", diu l'home. Tanmateix, cal saber que, especialment els dies festius i assenyalats, els Mossos d'Esquadra despleguen dispositius de vigilància per impedir que es formin botellots als carrers. Moltes vegades, amb vehicles de paisà. Per això, entre altres motius, es recomana beure en espais segurs com un domicili o un bar i només si es té la majoria d'edat.
@jorgetenderoo a correr los lakers #murcia ♬ sonido original - Jorge Tendero
El truc de la tovallola per refrescar l'habitació a l'estiu
Un altre problema de l'estiu és la calor i l'augment del cost de la factura de la llum. En aquest sentit, existeix un remei casolà especialment útil en un tipus de clima concret durant les nits d'estiu que ajuda a evitar donar voltes al llit i tenir un son ininterromput. Només necessitem una mica d'aigua, que l'habitació tingui finestra i una tovallola.
Moltes persones intenten evitar utilitzar el ventilador o l'aire condicionat, en part, perquè consumeixen electricitat, però també perquè aquests aparells poden aixecar pol·len o pols. També el soroll de les aspes pot resultar molest per a algunes persones, i instal·lar un aparell d'aire condicionat a cada habitació d'una llar pot suposar una despesa considerable.
Per això, existeix el truc de la tovallola. Només cal penjar una tovallola humida amb aigua fresca davant la finestra per refrescar l'habitació, especialment les més petites. L'aire que entra a través de la finestra durant la nit travessarà la tovallola i aquesta es refredarà gràcies a l'evaporació de l'aigua, de manera que l'aire arribarà més fresc a l'interior.
Aquest mètode és especialment eficaç en climes secs, on durant la nit acostuma a córrer l'aire. En canvi, és menys efectiu en climes humits, ja que l'augment de la humitat ambiental pot incrementar la sensació de xafogor. Aquest truc tampoc no resulta útil durant les nits tropicals, perquè la temperatura exterior no és prou baixa perquè una tovallola humida pugui generar una sensació apreciable d'aire fresc.
Com funciona?
Quan l'aire calent travessa una superfície fresca i humida, es produeix un procés d'evaporació que absorbeix part de la calor de l'ambient, explica l'expert en calefacció de Best Heating, John Lawless, en una entrevista a la revista NLC. Això fa que l'aire que entra a l'habitació sigui lleugerament més fresc. Tot i que aquest sistema no provoca una reducció dràstica de la temperatura, sí que pot ajudar a fer més suportable la calor en espais petits i tancats.