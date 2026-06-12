L'«òrgan de l'envelliment» que cal cuidar per millorar la longevitat, segons una endocrinòloga

L'envelliment és un procés natural de l'ésser humà que tothom experimenta i que ningú pot evitar. Sí que es pot alentir, però, o almenys evitar que els seus efectes s'accentuïn i comportin l'aparició de malalties o la pèrdua d'autonomia. En aquest sentit, existeixen moltes maneres de dur a terme un envelliment sa i hi influeixen molts factors com l'exercici diari, les hores de son i descans, evitar el consum d'alcohol o tenir una bona i variada alimentació.
L'endocrinòloga Susana Monereo, reconeguda amb diversos premis de les Societats Científiques d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN) i d'Obesitat (SEEDO) i que figura a la llista Forbes dels millors metges i de dones científiques i al Top 100 dones líders a Espanya, explica en una entrevista a La Vanguardia que hi ha un "òrgan de l'envelliment" que té un impacte directe en aquest procés de degeneració de l'organisme. Així, recomana tenir-ne molta cura per tal d'endarrerir-ho.
Es tracta dels músculs. I és que el principal problema de l'envelliment, diu, és la pèrdua de múscul arran de la pèrdua d'estrògens. Concretament, entre un 1% i un 3% anual. Si bé, es pot lluitar contra aquest procés natural amb l'adopció d'una dieta rica en proteïnes saludables i d'un estil de vida actiu basat en el treball d'hipertròfia. És a dir, menjant bé i anant al gimnàs a aixecar pes.
Els dos millors exercicis antienvelliment, segons una experta en longevitat
La psicòloga de la salut i investigadora de la longevitat a la Universitat de Califòrnia Elissa Epel, ha subratllat en una entrevista a la CNBC que hi ha dues activitats fonamentals per millorar la salut i ajudar les cèl·lules a regenerar-se correctament. L'experta defensa que, provocant-li pics d'estrès a l'organisme, aquest s'entrena per a quan n'hagi de patir més, de manera que no es desgasti tant i tingui una capacitat més gran de resiliència. En aquest sentit, aposta per fer entrenaments d'interval d'alta intensitat, el que es coneix com a HIIT per les sigles en anglès.
Són entrenaments breus que incorporen, per exemple, sèries de 30 segons de burpees, flexions, planxes, esquats i altres exercicis aeròbics amb 10 segons de descans entre exercici. De la mateixa manera, si la condició física no permet una activitat tan exigent com aquesta, es poden fer sèries d'alguns minuts de caminar de pressa amb períodes de descans o de caminar lentament.
La segona activitat consisteix a fer-se una dutxa molt freda i ràpida. Amb la mateixa lògica, aquesta dutxa breu i intensa fa que el cos s'estressi, però també ajuda a disminuir la inflamació i millorar el metabolisme. A més, afavoreix el descans, ja que l'organisme es relaxa amb la tornada a la tranquil·litat.