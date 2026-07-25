Ni mampara ni plat de dutxa: per què la dutxa italiana triomfa als banys moderns

El bany ha deixat de ser un espai exclusivament funcional per convertir-se en una de les estances més cuidades de la casa. La tendència actual aposta per espais que combinin estètica, confort i accessibilitat, i és en aquest context que la dutxa italiana s'ha consolidat com una de les alternatives amb més projecció davant del plat de dutxa tradicional.
El seu principal tret distintiu és el disseny arran de terra, sense desnivells ni barreres visuals. Aquesta configuració aporta una major sensació d'amplitud, crea continuïtat entre els diferents elements del bany i ofereix una imatge més neta i minimalista. A més, prescindeix de plats elevats i, en molts casos, també de mampares o cortines, fet que contribueix a reforçar aquesta sensació d'espai obert.
Per què cada cop més llars l'escullen?
Més enllà de l'estètica, la dutxa italiana destaca pels seus avantatges pràctics. Facilita la neteja, simplifica el manteniment i millora l'accessibilitat, especialment per a persones grans o amb mobilitat reduïda. Aquest conjunt de beneficis explica que cada vegada més interioristes la recomanin tant en reformes integrals com en habitatges de nova construcció. Per això, lluny de ser una moda passatgera, aquest tipus de dutxa respon a una manera de concebre el bany més funcional i preparada per adaptar-se a les necessitats futures dels usuaris.
Els murs d'obra, una altra tendència a l'alça
Paral·lelament, també guanyen protagonisme els murs d'obra com a alternativa a les mampares tradicionals. Els vidres acumulen fàcilment restes de sabó, calç i condensació, cosa que obliga a una neteja constant. Els murs eliminen aquest inconvenient i, alhora, mantenen la zona de dutxa protegida de les esquitxades.
Habitualment s'aixequen fins a l'alçada de la cintura, suficient per contenir l'aigua sense tancar completament l'espai. A més de reduir el manteniment, aporten més llum i una sensació d'amplitud. Com a alternativa menys permanent també existeixen separadors decoratius que compleixen una funció similar sense necessitat d'obra, tot i que acostumen a oferir una durabilitat inferior.