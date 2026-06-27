La rutina de dutxa «perfecta» en cinc passos, segons una dermatòloga

Hi ha la "falsa" creença que, com més dutxes diàries es facin, més saludable estarà el cos però, segons apunta la doctora Ana Molina, la realitat dermatològica és molt diferent. La metgessa explica a les seves xarxes socials que "la regla general per a la majoria de persones és bastant senzilla: una sola sessió d'higiene al dia és suficient".
Molina afegeix que, en dies de temperatures extremes o si es practica esport, es pot fer "una segona entrada ràpida a l'aigua", però en aquest cas cal prescindir dels productes de neteja del cos. La dermatòloga ofereix, a més, una pauta "perfecta" per protegir la dermis resumida en "cinc idees".
En primer lloc, cal tenir en compte que el temps d'exposició a l'aigua ha de ser "breu", d'aproximadament "cinc minuts". A més, la temperatura de l'aigua ha de ser "tèbia", al voltant dels 33 graus, per tal de respectar "la temperatura natural de la pell". Pel que fa als productes d'higiene corporal, la doctora aconsella no emprar les esponges tradicionals i aplicar-los directament amb les mans.
Gels sense sabó
A més, amb relació al tipus de gel, Molina recomana l'ús de cosmètics sense sabó "tipus syndet o oleogel", i aplicar-los exclusivament a les zones amb glàndules apocrines com, per exemple, axil·les, engonals, zona íntima i plantes dels peus; "no cal ensabonar tot el cos diàriament". El terme syndet fa referència a productes de neteja més suaus i respectuosos que els tradicionals. En la mateixa línia, l'oleogel està formulat per netejar de forma delicada i sense ressecar la pell.
Finalment, cal assecar-se subtilment amb la tovallola, sense fregar la pell de forma vigorosa. Cal no oblidar els plecs, "que poden acumular humitat i afavorir l'aparició de fongs". La dermatòloga Ana Molina està convençuda que el fet de seguir aquestes pautes diàries, manté la barrera hidrolipídica "intacta, forta i sana" per fer front als agents externs.