El detall a l'etiqueta de la crema solar que has de revisar: «No vols que toqui la teva pell»

Durant l’estiu, protegir la pell és fonamental perquè l’exposició prolongada als rajos ultraviolats pot provocar cremades, envelliment prematur i augmentar el risc de desenvolupar càncer de pell. Els experts recomanen utilitzar protector solar amb un factor de protecció elevat, tornar-lo a aplicar cada dues hores i complementar-lo amb mesures com portar gorra, ulleres de sol i roba lleugera que cobreixi la pell.
Tot i això, no tots els protectors solars són iguals. La doctora Amara Aladel explica al seu vídeo quins són els elements que s'han de revisar abans de comprar una crema solar aquest estiu per assegurar-nos una bona cobertura i protecció per a la pell.
"Es tracta de triar bé": el consell clau per protegir-se la pell
"Abans de pagar mira bé l'etiqueta", recomana Aladel sobre el truc clau per triar un bon protector solar. "Hi ha tres ingredients que incorporen molts protectors solars que no voldràs que entrin en contacte amb la teva pell", adverteix la doctora.
Tot i que cada pell és diferent, hi ha tres components químics que són perjudicials per a tots els casos i que són, segons explica Aladel, disruptors endocrins. Això vol dir que poden interferir en les teves hormones, és a dir, "en la teva tiroides o en el desenvolupament hormonal d'infants i adolescents". Aquest tres ingredients són l'oxibenzona, l'octinoxato i l'omosalato, que apareixen amb aquests noms en les etiquetes de la majoria de protectors solars que es venen a farmàcies i supermercats.
Quines són les alternatives? Com explica la doctora al vídeo d'Instagram, cal buscar un protector solar amb "dos minerals" que protegeixen millor la pell i no afecten el sistema endocrí. "Els dos minerals que tenen una bona seguretat i un bon perfil són l'òxid de zinc i el diòxid de titani", argumenta l'experta. Així i tot, recorda que, sempre, la millor forma d'evitar efectes a la pell a causa del sol és tapar-se amb roba i evitar una gran exposició directa.