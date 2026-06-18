La millor espècia per cuidar la salut cardiovascular, segons una revista científica

Les espècies són part essencial de la major part de les receptes de la cuina. A banda de potenciar el sabor de les elaboracions, algunes també tenen grans beneficis per a la nostra salut. L'espècia reina, en aquest sentit, és la cúrcuma, batejada per als especialistes com la millor espècia per al cor, d'acord amb la revista científica Psychology Today. El motiu pel qual destaca per sobre la resta d'espècies és la curcumina, un dels seus components responsable de bona part dels efectes positius per a la salut cardiovascular.
Nutricionistes com Avery Zenker subratllen que els seus beneficis es deuen especialment a la capacitat de la curcumina per a combatre la inflamació i neutralitzar radicals lliures. “La curcumina calma la resposta inflamatòria del cos, que és un factor important en l'acumulació de placa en les artèries”, explica Zenker. Aquesta doble acció antioxidant i antiinflamatòria la converteix en candidata prioritària per a la cura del cor i la prevenció de malalties cròniques associades a l'envelliment i l'estil de vida.
La recerca científica elaborada fins al moment apunta que incorporar cúrcuma en les nostres receptes té beneficis a llarg termini en la salut cardiovascular, motiu pel qual els experts consideren que és un hàbit senzill d'incorporar en l'alimentació. En concret, els experts coincideixen que afegir cúrcuma a la dieta, en les dosis i combinacions adequades, pot oferir una estratègia addicional per als qui busquen protegir el seu sistema cardiovascular sense recórrer a suplements d'alta potència.
Les millors fruites per cuidar el cor
Cada vegada hi ha més evidències que l'alimentació juga un paper clau en la salut cardiovascular. Amb el pas dels anys, sobretot, gaudir d'una bona salut en aquest sentit és molt important. En aquest sentit, el cardiòleg Aurelio Rojas assenyala una fruita concreta que destaca per damunt de la resta pels seus efectes positius sobre el cor, i no és ni el kiwi ni la remolatxa. Segons l'evidència científica, es tracta d'un aliment amb diversos beneficis vasculars i inflamatoris i que, a més, és fàcil d'incorporar a la dieta diària.
La fruita en qüestió són les maduixes. Rojas explica tres motius pels quals aquesta fruita és "superior" a la resta per tenir una més bona salut. Un dels principals avantatges, assegura, és la seva capacitat de regular els nivells de sucre a la sang. "Millora la resistència a la insulina i ajuda a controlar els pics de glucosa", explica. Segons l'expert, aquest factor és "molt més important del que creus" perquè "cada pic brusc de glucosa afavoreix la inflamació i l'envelliment vascular i cel·lular". És a dir, el que coneixem com a problemes del cor.