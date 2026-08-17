El petit gest que millora la salut i redueix la mortalitat, segons un estudi

Un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) conclou que una dieta rica en fibra i cereals redueix el risc de mortalitat, especialment en el càncer i persones amb risc cardiovascular elevat. La recerca, que posa en valor la qualitat dels aliments amb hidrats de carboni més enllà de la quantitat, remarca la importància de consumir fruites, verdures, llegums o fruits secs davant de productes amb farines refinades o begudes ensucrades. D'aquesta manera, doncs, adaptar lleugerament la dieta ja permet millorar la salut i reduir la mortalitat.
L'equip investigador ha treballat amb dades de 7.210 participants del projecte PREDIMED, un dels assajos clínics més importants sobre dieta mediterrània i salut cardiovascular. Hi han participat persones amb un risc cardiovascular elevat i van ser seguides durant un període mitjà de sis anys.
Durant aquest temps es van registrar 425 defuncions, de les quals 169 van ser per càncer i 103 per malalties cardiovasculars. Els resultats revelen que les persones de la mostra que van seguir una pitjor dieta -pel que fa a la qualitat dels hidrats que consumien- van presentar un 28% més de risc de morir per qualsevol causa i un 48% més de risc de morir per càncer que aquelles amb un consum de carbohidrats de millor qualitat.
Els beneficis d'una bona dieta
L'anàlisi també ha permès identificar quins components dels hidrats de carboni de qualitat tenen més pes en aquesta associació. Els beneficis s'expliquen principalment per un consum més elevat de fibra i de cereals integrals. De fet, les persones amb una ingesta més baixa de fibra presentaven un 51% més de risc de morir per qualsevol causa i un 72% més de risc de morir per càncer.
Els investigadors assenyalen que els aliments vegetals rics en fibra també aporten vitamines, minerals i altres compostos "bioactius" que contribueixen a millorar la salut metabòlica i a reduir el risc de malalties cròniques. L'estudi internacional ha estat liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB-CatSud) i el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa d'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN).