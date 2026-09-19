Alan Rozanski, cardiòleg: «S'han d'evitar aquests aliments a l'hora de sopar»

El sopar és un dels àpats més importants del dia, ja que aquells plats que mengem influiran en el nostre descans nocturn i la consegüent recàrrega d'energies. Tenint en compte la importància d'aquest àpat, la majoria d'especialistes recomanen que l'últim mos del dia estigui conformat per una varietat d'aliments lleugers i de fàcil digestió per al nostre organisme.
El doctor Alan Rozanski, cardiòleg i professor de la Facultat de Medicina Ichan de Mount Sinai, a Nova York, detalla quins són els aliments que cal evitar a l'hora de sopar. En declaracions a la revista Parade Magazine, l'expert posa especial èmfasi en els efectes en el cor que té l'últim àpat del dia.
Per cuidar la salut cardiovascular, Rozanski recomana evitar els sopars que continguin molts carbohidrats refinats i sucres. Igual que tampoc cal comptar amb aliments amb proteïnes processades, ja que augmenten el risc de patir malalties com l'obesitat, el colesterol alt, la hipertensió, la resistència a la insulina o la inflamació crònica. A banda, el consum d'aquests productes també pot provocar alteracions significatives a la son.
Descartar els productes processats
Així doncs, l'especialista demana descartar per completa els productes carnis processats a l'hora de sopar. Parla d'aliments com els frànkfurts, les salsitxes, les llonganisses, el salami o la vedella, mentre que tampoc recomana altres preparats comercials com el pollastre, el roast beef i el gall dindi.
El motiu és que aquests aliments ultraprocessats tenen un alt contingut de sodi, així com conservants i additius destinats a millorar el sabor i la seva conservació. Però aquests components augmenten el risc de patir malalties cardíaques i certs tipus de càncer.
Tots els greixos són saludables?
No tots els greixos que contenen els aliments són perjudicials per a la salut. Alejandro García Beltrán, investigador de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Granada (UGR), destaca que els greixos són un macronutrient essencial i que, si se’n fa una bona tria, poden contribuir a millorar la salut cardiovascular.
"Els greixos no sempre engreixen i són essencials", explica l’investigador en un nou capítol de la iniciativa "L’evidència la dona la ciència". A més d’aportar energia, els greixos participen en funcions essencials de l’organisme, com el transport de vitamines, el bon funcionament del cervell i la producció d’hormones.