La pràctica comuna a la cuina que pot provocar infeccions: multiplica el perill

És ben sabut que hi ha molts aliments que contenen bacteris, els quals poden derivar en infeccions si no es tracten com cal. Aliments com la carn vermella o el pollastre, entre d'altres, en poden contenir, motiu pel qual cal prendre algunes precaucions abans de menjar-ne. La directora del Departament de Biomedicina de la Universitat d'Andalusia, Cristina López, assenyala en conversa amb Europa Press que hi ha un petit gest que pot ser perjudicial per a la ingesta de pollastre.
En concret, l'experta adverteix dels riscos de rentar amb aigua aquest aliment abans de cuinar-lo. Segons assegura, l'aigua pot dispersar microorganismes que té el pollastre -o qualsevol altre tipus de carn- cap als estris que després es fan servir sense desinfectar. D'aquesta manera, doncs, tot i netejar el pollastre, els patògens persisteixen: "Rentar el producte sota l'aixeta només serveix per multiplicar els perills a la cuina", assegura, amb contundència, l'experta.
En lloc de rentar el pollastre abans de consumir, López apunta que el més important és cuinar-lo adequadament i a una bona temperatura per "eliminar tots els bacteris". En canvi, passant-lo per aigua abans, els patògens que provoquen salmonel·la, per exemple, poden quedar-se dins la cuina i acabar infectant els altres estris. En cas que, quan s'obre un paquet de pollastre, hi hagi molt líquid, és millor, per a l'experta, assecar-lo amb paper que passar-li una aigua a l'aixeta.
La pell del peix es pot menjar?
A banda de quins trucs cal seguir abans de cuinar pollastre, hi ha altres dubtes entorn amb l'alimentació. John Steinbeck, el cèlebre escriptor nord-americà, era aficionat a menjar-se la cua del peix fregit, que considerava una de les millors parts de l'àpat. No obstant, entre els cuiners habituals hi ha disparitat d'opinions sobre què cal fer amb els elements que envolten la carn del peix, com la pell, que a parer d'alguns cal retirar.
No obstant això, també s’ha convertit en una de les parts més apreciades per alguns xefs, especialment quan es cuina a la paella i s’aconsegueix una textura cruixent amb el foc alt i l’oli ben calent. Però, més enllà de la textura i el gust, la pell del peix també pot tenir interès nutricional. Segons el Manual sobre Peixos i Mariscs Frescos del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, la pell conté àcids grassos omega-3 i té diverses funcions durant la cocció. Actua com una capa protectora, ajuda a retenir els sucs del peix i pot contribuir a unir i donar cos a les salses de manera natural.